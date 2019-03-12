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    Аваков обіцяє, що «Нацдружини» не втручатимуться у виборчий процес

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    &laquo;Нацдружини&raquo; періодично виходять на марші у Києві&nbsp; - Аваков обіцяє, що «Нацдружини» не втручатимуться у виборчий процес
    «Нацдружини» періодично виходять на марші у Києві 
    Фото з відкритих джерел

    На думку міністра, «Нацдружини» не підуть на конфлікт

    Спостерігачі на виборах 2019 від «Національних дружин» не будуть силовим способом втручатися у виборчий процес. Про це на брифінгу у Центрвиборчкомі заявив міністр внутрішніх справ Арсен Аваков.

    На брифінгу міністр знову підкреслив, що жодна громадська організація не буде мати право силовим способом втручатися у виборчий процес.

    «За зверненням ЦВК ми провели профілактику ситуації. Є переконання, що ніхто з тих, хто красиво заявляє (про застосування сили в разі виявлених порушень, - ред.) не піде на конфлікт», - додав Аваков.

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    У той же час голова ЦВК Тетяна Сліпачук зазначила, що «Національні дружини» зареєстровані спостерігачами, але на сьогодні законодавчо не врегульована можливість скасування реєстрації.

    «На заяви «Нацдружин» відреагували, направили заяви. Ними займається МВС та СБУ, чекаємо висновку від компетентних органів», - додала вона.

    Відзначимо, раніше представник «Національних дружин» Ігор Вдовін заявив, що у разі фальсифікацій на виборах спостерігачі від їх організації можуть застосувати силу. Після цієї заяви Центральна виборча комісія звернулася до СБУ.

    Нагадаємо, раніше в Громадянській мережі ОПОРА підкреслили, що заява «Нацдружин» про готовність застосовувати силу на виборах 2019 загрожує легітимності голосування.

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