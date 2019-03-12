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    Аваков не вважає, що у заворушеннях в Києві і Черкасах є російський слід

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    Арсен Аваков - Аваков не вважає, що у заворушеннях в Києві і Черкасах є російський слід
    Арсен Аваков

    Аваков висловив стурбованість тим, що напередодні виборів «кожен переходить свої «червоні лінії»

    Міністр внутрішніх справ України не бачить російського сліду в інцидентах, що відбулися в минулу суботу в Черкасах і Києві.

    Про це Аваков заявив в ефірі «Свободи слова» на ICTV.

    Коментуючи інформацію про те, що ці інциденти могли бути інспіровані російською стороною, Аваков сказав: «Та це нісенітниця, я думаю».

    Міністр додав: «Ці молоді люди (які ініціювали заворушення – ред.) вирішили, що вони можуть переходити межі... Не можна заявляти про один злочин, здійснюючи інший». 

    Аваков висловив стурбованість тим, що напередодні виборів «кожен переходить свої «червоні лінії».

    «Коли всі божеволіють, ми (поліція – ред.) спокійно робимо свою роботу», – заявив міністр.

    Нагадаємо, 9 березня представники організацій «Національний корпус» і «Національні дружини» прийшли до Адміністрації президента із вимогою взяти під варту та арештувати рахунки фігурантів розслідування щодо розкрадання в оборонці. Біля АП виникли сутички, унаслідок чого постраждали двоє поліцейських та один нацгвардієць.

    Пізніше «Національний корпус» намагався прорватися до Порошенка в Черкасах. Після сутичок між членами організації та правоохоронцями у Черкасах до лікарні звернулися 22 поліцейських - 19 з них госпіталізували.

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      Джерело: Громадське

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