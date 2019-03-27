Розвідка повідомила, як РФ планує втручатися в українські вибори



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РФ готує провокації у день виборів президента України

Росія планує провокувати дестабілізацію ситуації в Україні з метою реваншу проросійських сил під час виборів у 2019 році.

Відповідна інформація оприлюднена на сайті Служби зовнішньої розвідки.

«Основний план дій Російської Федерації на українському напрямі у коротко- й середньостроковій перспективах передбачає подальше провокування комплексної дестабілізації ситуації в Україні з метою сприяння реваншу проросійських сил у нашій країні за результатами виборів 2019 року», - йдеться у повідомленні.

Для цього, вказують у Службі зовнішньої розвідки, росіяни вдаватимуться до різноформатних заходів впливу на перебіг виборчого процесу і підрахунок голосів під час президентських і парламентських виборів в Україні.

За прогнозом спецслужби, слід очікувати на дестабілізацію ситуації на підконтрольній Україні території, а також на лінії розмежування з тимчасово окупованими територіями у Донецькій і Луганській областях. Крім того, відбудеться нагнітання військово-політичного протистояння з елементами економічного впливу.

Також росіяни вдаватимуться до проведення інформаційно-пропагандистських кампаній в українському медіапросторі та до використання інструментів втручання у кіберпростір.

Для підтримки «своїх» кандидатів росіяни проведуть «роботу» з українцями, що проживають на окупованих територіях. Для прикриття використають громадські організації. РФ фінансуватиме радикально налаштовані політичні сили - як антиукраїнські, так і ультранаціоналістичні.

Паралельно росіяни дискредитуватимуть виборчий процес в Україні та чинну українську владу у міжнародному медіа-просторі та з кремлівських позицій у міжнародних організаціях, політичних та експертних колах західних країн, прогнозують у СЗР.