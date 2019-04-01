ЦВК оголосить офіційні підсумки першого туру до 10 квітня
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Розсилка
Перший тур виборів президента України відбувся 31 березня
Офіційні результати першого туру виборів планують оголосити до 10 квітня.
Про це в коментарі РБК-Україна повідомив заступник голови Центрвиборчкому Євген Радченко.
За словами Радченка, результати першого туру виборів 2019 встигнуть оголосити до 10 квітня у встановлені законом терміни.
Він також зазначив, що на сьогодні складно спрогнозувати дату оголошення офіційних результатів.
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Зеленський Володимир Олександрович30.34%
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Порошенко Петро Олексійович16.02%
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Тимошенко Юлія Володимирівна13.28%
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Бойко Юрій Анатолійович11.54%
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Гриценко Анатолій Степанович7.02%
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Смешко Ігор Петрович5.96%
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Ляшко Олег Валерійович5.34%
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Вілкул Олександр Юрійович4.29%
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Кошулинський Руслан Володимирович1.64%
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Тимошенко Юрій Володимирович0.61%
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Шевченко Олександр Леонідович0.56%
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Наливайченко Валентин Олександрович0.23%
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Богомолець Ольга Вадимівна0.18%
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Балашов Геннадій Вікторович0.17%
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Безсмертний Роман Петрович0.14%
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Бондар Віктор Васильович0.11%
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Тарута Сергій Олексійович0.10%
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Литвиненко Юлія Леонідівна0.10%
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Дерев’янко Юрій Богданович0.10%
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Шевченко Ігор Анатолійович0.09%
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Богословська Інна Германівна0.09%
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Петров Володимир Володимирович0.08%
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Кармазін Юрій Анатолійович0.08%
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Каплін Сергій Миколайович0.08%
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Скоцик Віталій Євстафійович0.07%
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Мороз Олександр Олександрович0.06%
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Журавльов Василь Миколайович0.05%
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Кривенко Віктор Миколайович0.04%
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Кива Ілля Володимирович0.03%
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Габер Микола Олександрович0.03%
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Ващенко Олександр Михайлович0.03%
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Данилюк Олександр Володимирович0.02%
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Корнацький Аркадій Олексійович0.02%
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Соловйов Олександр Миколайович0.02%
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Новак Андрій Яремович0.02%
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Купрій Віталій Миколайович0.02%
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Ригованов Руслан Олександрович0.02%
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Насіров Роман Михайлович0.01%
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Носенко Сергій Михайлович0.01%
Також нагадаємо, що НАТО не буде коментувати вибори в Україні до другого туру.
Натомість у Місії спостерігачів ПА ОБСЄ на виборах в Україні заявили, що перший тур виборів президента України був конкурентним, і громадяни мали можливість вільного волевиявлення.
Також з'явилась реакція світових ЗМІ на вибори в Україні.