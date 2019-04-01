ЦВК оголосить офіційні підсумки першого туру до 10 квітня



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Перший тур виборів президента України відбувся 31 березня

Офіційні результати першого туру виборів планують оголосити до 10 квітня.

Про це в коментарі РБК-Україна повідомив заступник голови Центрвиборчкому Євген Радченко.

За словами Радченка, результати першого туру виборів 2019 встигнуть оголосити до 10 квітня у встановлені законом терміни.

Він також зазначив, що на сьогодні складно спрогнозувати дату оголошення офіційних результатів.

Вибори Президента України 2019

ІНОЗЕМНІ ОКРУГИ

Також нагадаємо, що НАТО не буде коментувати вибори в Україні до другого туру.

Натомість у Місії спостерігачів ПА ОБСЄ на виборах в Україні заявили, що перший тур виборів президента України був конкурентним, і громадяни мали можливість вільного волевиявлення.

Також з'явилась реакція світових ЗМІ на вибори в Україні.

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