Лікування українців після ДТП. Посол Польщі звинуватив дипломата України в брехні (документ)

Низка ЗМІ написала, що громадян України відмовилися лікувати в польських клініках

Посол Республіки Польща в Україні Бартош Ціхоцький розповів, що Генеральний консул України в Любліні Василь Павлюк надав неправдиві дані щодо лікування українців після ДТП у Польщі. Про це йдеться в листі Бартоша Ціхоцького, який є в розпорядженні Главкому.

«У зв’язку з неправдивою інформацією, наданою Генеральним консулом України в Любліні паном Василем Павлюком про те, що нібито лікарі лікарні в Ярославі відмовилися оперувати потерпілих в аварії українського автобуса, яка сталася вночі із 5 на 6 березня, через відсутність страховки, я хотів би запевнити, що місцева лікарня надала допомогу всім одинадцяти громадянам України, які опинилися там після катастрофи на автостраді А4», – ідеться в листі.

За словами польського дипломата, можлива відсутність страховки в цьому випадку не мала значення.

Лист Бартоша Ціхоцького

Нагадаємо, низка українських ЗМІ написала, що двох потерпілих під час ДТП у Польщі громадян України відмовилися лікувати в польських клініках. Видання посилалися на інформацію від Генерального консула України в Любліні Василя Павлюка, яку він оприлюднив в етері телеканалу «Україна 24».

Зазначимо, що українські ЗМІ перекрутили слова українського дипломата. За словами Павлюка, в двох українців були проблеми із лікуванням через страховку. Проте він розповів, що одне питання оперативно вирішили і його почали лікувати, а ситуація щодо іншого постраждалого мала також закінчитися позитивно.

Як відомо, 6 березня поблизу прикордонного пункту пропуску «Корчова-Краківець» автобус Познань-Херсон потрапив у ДТП, внаслідок чого загинуло п'ятеро людей, а 35 осіб потрапили до лікарень. Всього в автобусі було 57 українців.

За сприяння консулів 24 людини вже відправили до України. Тіла загиблих у ДТП в Польщі готують до транспортування в Україну. Станом на 10 березня в лікувальних закладах Польщі перебуває 22 українці.