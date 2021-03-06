  1. Головна
  2. Світ
  3. У світі
рус
    У світі

    У Польщі автобус з українцями потрапив у смертельне ДТП, шестеро загиблих

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    В&nbsp;аварію попав рейсовий автобус Познань-Херсон - У Польщі автобус з українцями потрапив у смертельне ДТП, шестеро загиблих

    В аварію попав рейсовий автобус Познань-Херсон

    Фото: wydarzenia.interia.pl

    П'ятнадцять людей отримали травми

    У Польщі рейсовий автобус Познань-Херсон потрапив у ДТП.

    Про це повідомив речник МЗС України Олег Ніколенко.

    1 з 3
    на весь екран згорнути
    У Польщі автобус з українцями потрапив у смертельне ДТП, шестеро загиблих
    У Польщі автобус з українцями потрапив у смертельне ДТП, шестеро загиблих
    Фото: wydarzenia.interia.pl

    Нагадаємо, 6 березня, в Італії під колесами авто загинула жінка з України.

    Як повідомлялося, 28 лютого, двоє українців загинули в автомобільній аварії у Польщі.

    Теги: МЗС ДТП Польща українці
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies