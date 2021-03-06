У Польщі автобус з українцями потрапив у смертельне ДТП, шестеро загиблих
В аварію попав рейсовий автобус Познань-Херсон
П'ятнадцять людей отримали травми
У Польщі рейсовий автобус Познань-Херсон потрапив у ДТП.
Про це повідомив речник МЗС України Олег Ніколенко.
#Польща: поблизу м. Кашице рейсовий автобус Познань-Херсон потрапив у ДТП. 6 громадян України загинули, 15 госпіталізовані. Консули виїхали на місце події, взаємодіють із місцевою владою і лікарнями для надання консульської допомоги українцям та з’ясування усіх обставин аварії.— Oleg Nikolenko (@OlegNikolenko_) March 6, 2021
Нагадаємо, 6 березня, в Італії під колесами авто загинула жінка з України.
Як повідомлялося, 28 лютого, двоє українців загинули в автомобільній аварії у Польщі.