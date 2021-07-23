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    Аварія з потягом на Закарпатті: кількість постраждалих зросла

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    Аварія вантажівки та потягу на Закарпатті сталась вдень 23 липня&nbsp; - Аварія з потягом на Закарпатті: кількість постраждалих зросла
    Аварія вантажівки та потягу на Закарпатті сталась вдень 23 липня 
    Фото: facebook.com/DsnsZakarpattya

    Травмованих забрали карети екстреної медичної допомоги

    В результаті аварії за участю поїзда і вантажівки на Закарпатті постраждали п'ятеро осіб. Їх відвезли каретами екстреної медичної допомоги. Раніше повідомлялося про трьох травмованих.

    Про це повідомляє у Facebook управління Державної служби з надзвичайних ситуацій у Закарпатській області.

    Повідомляється, що сьогодні до оперативно-рятувальної служби надійшло повідомлення про дорожньо-транспортну пригоду біля села Рокосово Хустського району.

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    Аварія з потягом на Закарпатті: кількість постраждалих зросла
    Аварія з потягом на Закарпатті: кількість постраждалих зросла
    Аварія з потягом на Закарпатті: кількість постраждалих зросла
    Аварія з потягом на Закарпатті: кількість постраждалих зросла
    Аварія з потягом на Закарпатті: кількість постраждалих зросла
    Аварія з потягом на Закарпатті: кількість постраждалих зросла
    Аварія з потягом на Закарпатті: кількість постраждалих зросла
    Аварія з потягом на Закарпатті: кількість постраждалих зросла
    Аварія з потягом на Закарпатті: кількість постраждалих зросла

    «Там за поки невстановленою причиною зіткнулися пасажирський поїзд №13 сполученням Київ-Солотвино і вантажний автомобіль Volvo. На момент аварії в поїзді перебувало 226 пасажирів. За попередніми даними в результаті ДТП травмовано п'ять осіб, троє з яких це водій вантажівки і дві пасажирки поїзда», – йдеться в повідомленні.

    Нагадаємо, сьогодні вантажівка виїхала на переїзд, незважаючи на сигналізацію, в результаті чого поїзд зніс її та протягнув кілька метрів. Локомотив зійшов з рейок.

    Теги: ДТП Закарпаття вантажівки потяг залізниця водій автомобіль аварія
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    Аварія з потягом на Закарпатті: кількість постраждалих зросла