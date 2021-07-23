Аварія з потягом на Закарпатті: кількість постраждалих зросла

Травмованих забрали карети екстреної медичної допомоги

В результаті аварії за участю поїзда і вантажівки на Закарпатті постраждали п'ятеро осіб. Їх відвезли каретами екстреної медичної допомоги. Раніше повідомлялося про трьох травмованих.

Про це повідомляє у Facebook управління Державної служби з надзвичайних ситуацій у Закарпатській області.

Повідомляється, що сьогодні до оперативно-рятувальної служби надійшло повідомлення про дорожньо-транспортну пригоду біля села Рокосово Хустського району.

«Там за поки невстановленою причиною зіткнулися пасажирський поїзд №13 сполученням Київ-Солотвино і вантажний автомобіль Volvo. На момент аварії в поїзді перебувало 226 пасажирів. За попередніми даними в результаті ДТП травмовано п'ять осіб, троє з яких це водій вантажівки і дві пасажирки поїзда», – йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, сьогодні вантажівка виїхала на переїзд, незважаючи на сигналізацію, в результаті чого поїзд зніс її та протягнув кілька метрів. Локомотив зійшов з рейок.