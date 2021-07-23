Легковик розірвало на частини. Під Одесою сталася смертельна ДТП

Внаслідок удару легковий автомобіль буквально розірвало на дві частини, а його 54-річний водій загинув на місці події

Причиною аварії стало те, що Renault виїхав на зустрічну смугу руху, де скоїв лобове зіткнення з фурою

У районі села Новосільське на трасі Одеса-Рені сталася ДТП за участю автомобіля Renault і вантажівки DAF, внаслідок якої одна людина загинула, ще одна отримала серйозні травми. Про це повідомили у пресслужбі управління Національної поліції Одеської області.

Причиною аварії стало те, що Renault з невстановленої поки причини виїхав на зустрічну смугу руху, де скоїв лобове зіткнення з фурою.

Внаслідок удару легковий автомобіль буквально розірвало на дві частини, а його 54-річний водій загинув на місці події.

Крім того, пасажира Renault було госпіталізовано до лікарні у важкому стані.

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