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    ДТП на Закарпатті: вантажівка потрапила під потяг «Київ-Солотвино»

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    Пасажирів евакуювали з потягу - ДТП на Закарпатті: вантажівка потрапила під потяг «Київ-Солотвино»
    Пасажирів евакуювали з потягу
    Фото: ДСНС Закарпаття

    За попередньою інформацією травмовані троє людей

    На Закарпатті біля Хусту сталася дорожньо-транспортна пригода за участю потяга та вантажного автомобіля. Інформацію підтвердила речниця Нацполіції Закарпаття Ганна Дан в коментарі «Суспільному». Внаслідок аварії госпіталізували трьох людей: водія вантажівки та двох пасажирів потяга.

    Сталася аварія 23 липня близько 12-ї години на переїзді Рокосово-Копаня. Факт аварії підтвердив речник ДСНС на Закарпатті Федір Філіп. За його словами, наразі на місце аварії виїхали рятувальники на двох спецмашинах.

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    ДТП на Закарпатті: вантажівка потрапила під потяг «Київ-Солотвино»
    ДТП на Закарпатті: вантажівка потрапила під потяг «Київ-Солотвино»
    ДТП на Закарпатті: вантажівка потрапила під потяг «Київ-Солотвино»

    «За попередньою інформацією травмовані троє людей: двоє пасажирів та водій вантажівки. Їх госпіталізували до лікарні. У потязі були 226 людей. Внаслідок удару перший вагон зійшов з колії, вантажівку після удару потяг протягнув близько 50-метрів. Пасажирів евакуювали з потягу. Силами перевізників організовують їх перевіз до автостанції міста Хуст», – розповів Федір Філіп.

    Нагадаємо, в Харківській області поїзд зніс мікроавтобус, водій якого мав намір проскочити на залізничному переїзді. Аварія сталася біля села Кегичівка. Водія у важкому стані забрала швидка допомога.

    Теги: ДСНС Закарпаття вантажівки потяг водій аварія рятувальники Хуст
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    ДТП на Закарпатті: вантажівка потрапила під потяг «Київ-Солотвино»