ДТП на Закарпатті: вантажівка потрапила під потяг «Київ-Солотвино»

За попередньою інформацією травмовані троє людей

На Закарпатті біля Хусту сталася дорожньо-транспортна пригода за участю потяга та вантажного автомобіля. Інформацію підтвердила речниця Нацполіції Закарпаття Ганна Дан в коментарі «Суспільному». Внаслідок аварії госпіталізували трьох людей: водія вантажівки та двох пасажирів потяга.

Сталася аварія 23 липня близько 12-ї години на переїзді Рокосово-Копаня. Факт аварії підтвердив речник ДСНС на Закарпатті Федір Філіп. За його словами, наразі на місце аварії виїхали рятувальники на двох спецмашинах.

«За попередньою інформацією травмовані троє людей: двоє пасажирів та водій вантажівки. Їх госпіталізували до лікарні. У потязі були 226 людей. Внаслідок удару перший вагон зійшов з колії, вантажівку після удару потяг протягнув близько 50-метрів. Пасажирів евакуювали з потягу. Силами перевізників організовують їх перевіз до автостанції міста Хуст», – розповів Федір Філіп.

Нагадаємо, в Харківській області поїзд зніс мікроавтобус, водій якого мав намір проскочити на залізничному переїзді. Аварія сталася біля села Кегичівка. Водія у важкому стані забрала швидка допомога.