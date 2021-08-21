  1. Головна
  2. Новини
рус
    Новини

    Авіабаза Рамштайн у Німеччині стане тимчасовим центром прийому евакуйованих афганців

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    Анґела Меркель оцінила приблизне число афганців, яких Німеччині доведеться евакуювати або прийняти як біженців, в 10 тисяч осіб - Авіабаза Рамштайн у Німеччині стане тимчасовим центром прийому евакуйованих афганців
    Анґела Меркель оцінила приблизне число афганців, яких Німеччині доведеться евакуювати або прийняти як біженців, в 10 тисяч осіб
    Фото з відкритих джерел

    Держдеп США повідомив, що перші рейси з евакуйованими афганцями вже прибули до Німеччини

    Американський генерал-майор Вільям Тейлор повідомив, що авіабаза ВПС США Рамштайн у Німеччині стане первинним центром тимчасового прийому біженців з Афганістану, повідомляє Deutsche Welle.

    Згодом офіційний речник Держдепартаменту США Нед Прайс заявив, що перші рейси вже прибули на базу. Як повідомили представники самої авіабази, з Афганістану було доставлено 300 осіб. Їх було доправлено до Німеччини з Катару двома військово-транспортними літаками С-17. Повідомляється, що прибулих афганців тимчасово розмістять в ангарах авіабази.

    У Вашингтоні сподіваються, що найближчим часом у світі з'являться й інші центри прийому біженців з Афганістану. 20 серпня США були змушені тимчасово призупинити евакуацію, оскільки Катар заявив, що більше не може прийняти у себе біженців. Через кілька годин польоти поновилися.

    США висловили подяку Німеччині та іншим своїм країнам за підтримку в евакуації людей з Афганістану. Крім Німеччини, держсекретар США Ентоні Блінкен подякував Данії, Італії, Казахстану, Кувейту, Катару, Таджикистану, Туреччині, ОАЕ, Великобританії й Узбекистану за зобов'язання допомогти евакуйованим з Афганістану.

    «Ми дуже цінуємо їхню підтримку і пишаємося тим, що співпрацюємо з цими країнами над спільною допомогою афганському народу», – заявив Блінкен.

    Нагадаємо, частина афганців, які прибули в Україну з Кабула, попросили надати їм статус біженців. Прикордонники передали евакуйованих афганців представникам Державної міграційної служби, які будуть ними займатися надалі.

    Теги: США Німеччина Афганістан Талібан Ентоні Блінкен
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    Авіабаза Рамштайн у Німеччині стане тимчасовим центром прийому евакуйованих афганців