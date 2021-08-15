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    Думки вголос

    Події в Афганістані. Як змінюється країна і що ці зміни означають

    Прихід до влади руху Талібан не обіцяє нічого хорошого тим, хто йому перешкоджав - Події в Афганістані. Як змінюється країна і що ці зміни означають
    Прихід до влади руху Талібан не обіцяє нічого хорошого тим, хто йому перешкоджав
    Фото: EPA

    Афганістан змінюється на очах. Перетворюється в іншу країну

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    Все, что строилось эти 20 лет, оказалось замком на песке. По данным моих афганских друзей, талибы возьмут Кабул в ближайшие дни. Это станет отсчетом новой истории государства. Почему так происходит? В двух словах.

    Исход американских военных образовал вакуум власти. Многочисленные администрации, которые избирались демократическим путем, так и не сумели опереться на народные массы. Они контролировали столицу и крупные города при помощи международной миссии ICAF. Но внутри провинций правили кланы. Теперь они начинают ориентироваться на Талибан, в котором видят новую силу. А некоторые тихонько поддерживали его и ранее. Любви к пришлым силам коалиции у местных не было никогда.

    Талибан же у многих обывателей не вызывает отторжения. Опора на традиционные ценности и ярковыраженный исламизм суннитского толка абсолютно релевантен для большинства. Особенно для пуштунов. А они есть основой нации. При всем уважении к таджикам, хазарийцам и прочим народам, составляющим население Афганистана.

    Поэтому воевать талибам приходится не с населением, а силами обороны и безопасности, которые действуют по приказу высшего командования, ориентированного на США. Все понимают, что американцы почти ушли. У многих представителей власти семьи живут за границей. На руках американские паспорта. Они выдавались, как гарантия запасного аэродрома, если придет время Ч. И оно пришло.

    Элита покидает пределы страны. А рядовые солдаты и офицеры по-любому останутся. Они понимают, что приход к власти движения Талибан не сулит ничего хорошего тем, кто ему препятствовал. Долго разбираться не будут. За «пособничество оккупационному режиму» - расстрел и порицание соседей. Вот почему города сдаются без боя. А военные, прошедшие высококлассную подготовку американских инструкторов, сдают оружие.

    Опасность в талибах видят лишь немногочисленные категории граждан. Чиновники, разбогатевшие на международных деньгах, бизнесмены, которые зарабатывали на американских подрядах и демократические институции, финансируемые из зарубежа. Ну и креативный класс - мизерный в абсолютных цифрах. Большинство же воспринимают ситуацию довольно ровно. Новые - жесткие, но свои. Старые - хоть и не грабили, много вкладывали, но чужие.

    Вот почему приход талибов к власти почти неминуем. Они уже правили страной. Закончилось все бесславно. Тогда Афган был в международной изоляции. Талибы не сумели выстроить отношения с внешним миром. Сейчас Талибан уже другой. У него есть политическое крыло с штаб-квартирой в Катаре. Там сидят мудрые и не бедные советники. Думаю, им хватит ума, после взятия страны под контроль, объявить внеочередные выборы и благополучно на них победить. Я даже не удивлюсь, если такой план уже согласован с теми, кто уходит. И все что сейчас происходит есть частью оговоренного процесса.

    Джерело: блог Романа Бочкали

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    Теги: США Афганістан Талібан
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    Події в Афганістані. Як змінюється країна і що ці зміни означають