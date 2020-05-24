Таліби оголосили про триденне перемир'я з Афганістаном



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Таліби оголосили про триденне перемир'я з Афганістаном

Президент Афганістану Ашраф Гані привітав таке рішення талібів.

Представники радикального руху «Талібан» в Афганістані оголосили про триденне перемир’я на час святкування закінчення священного для мусульман місяця Рамадан.

Про це повідомляє Reuters.

Представник талібів Забіулла Муджахід оголосив триденне перемир'я.

«Ні в якому разі не здійснюйте ніяких наступальних операцій проти ворога. Якщо противник здійснює будь-які дії проти вас — захищайтеся», — заявив він.

Президент Афганістану Ашраф Гані привітав таке рішення та оголосив про припинення вогню.

«Як головнокомандувач я доручив ANDSF (Афганським національним силам оборони і безпеки) дотримуватися триденного перемир’я і захищатися лише у випадку нападу», — повідомив президент.

Так, режим припинення вогню має розпочатися 24 травня.

Як відомо, США уклали перемир'я з «Талібаном» і виводять свої війська з Афганістану.

Раніше президент США Дональд Трамп заявив, що готовий укласти мирну угоду з рухом «Талібан». Глава Білого дому висловив упевненість, що таліби, як і США, хочуть укласти мирну угоду. На думку Трампа, «вони втомилися воювати».