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    Таліби оголосили про триденне перемир'я з Афганістаном

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    Таліби оголосили про триденне перемир'я з Афганістаном - Таліби оголосили про триденне перемир'я з Афганістаном
    Таліби оголосили про триденне перемир'я з Афганістаном

    Президент Афганістану Ашраф Гані привітав таке рішення талібів.

    Представники радикального руху «Талібан» в Афганістані оголосили про триденне перемир’я на час святкування закінчення священного для мусульман місяця Рамадан.

    Про це повідомляє Reuters.

    Представник талібів Забіулла Муджахід оголосив триденне перемир'я.

    «Ні в якому разі не здійснюйте ніяких наступальних операцій проти ворога. Якщо противник здійснює будь-які дії проти вас — захищайтеся», —  заявив він.

    Президент Афганістану Ашраф Гані привітав таке рішення та оголосив про припинення вогню.

    «Як головнокомандувач я доручив ANDSF (Афганським національним силам оборони і безпеки) дотримуватися триденного перемир’я і захищатися лише у випадку нападу», — повідомив президент.

    Так, режим припинення вогню має розпочатися 24 травня.

    Як відомо, США уклали перемир'я з «Талібаном» і виводять свої війська з Афганістану.

    Раніше президент США Дональд Трамп заявив, що готовий укласти мирну угоду з рухом «Талібан». Глава Білого дому висловив упевненість, що таліби, як і США, хочуть укласти мирну угоду. На думку Трампа, «вони втомилися воювати».

    США Афганістан Талібан
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