Афганці, які прибули в Україну, просять надати їм статус біженців

Прикордонники передали евакуйованих афганців представникам Державної міграційної служби, які будуть ними займатися надалі

Частина афганців, які прибули в Україну з Кабула, попросили надати їм статус біженців. Про це повідомив речник Держприкордонслужби Андрій Демченко.

«Якщо говорити про іноземців, ті громадяни, які мали належні паспортні документи, відразу були оформлені на в'їзд в Україну. Частина громадян Афганістану мала дозвіл на проживання в Україні. Частина з іноземців, знову-таки громадяни Афганістану, звернулися за захистом, щоб їм надали статус біженця в Україні», – зазначив він, пише «Інтерфакс-Україна».

Демченко додав, що багато громадян Афганістану полетіли в інші країни – до Франції, Туреччини і кілька інших країн світу.

«Частина тих, хто все-таки потребує захисту або перебування і їм нікуди летіти, на даний момент передані представникам Державної міграційної служби, які будуть ними займатися надалі», – додав представник ДПС.

У ніч на 16 серпня український літак евакуював з Кабула вісім громадян України, а також 71 іноземця. Серед них були громадяни Афганістану, Нідерландів, Хорватії та Білорусі.

Станом на сьогодні, 16 серпня, країни ЄС забирають з Афганістану дипломатів та закривають посольства.

у столиці Афганістану Кабулі люди прориваються до літаків, аби покинути країну через захоплення влади радикальним ісламістським рухом «Талібан». Щонайменше п’ятеро людей загинули, коли натовп намагався проникнути в літаки, що вилітали.

Влада понад 60 країн у спільній заяві закликали забезпечити безпечний виїзд іноземців та афганців, які хочуть покинути Афганістан.

У неділю, 15 серпня, український літак евакуював з Кабула громадян п'яти країн.

Раніше повідомлялося, що президент Афганістану Ашраф Гані покинув країну і відлетів у Таджикистан.

Таліби захопили столицю Афганістану Кабул без бою. Уряд віддав їм владу, щоб уникнути кровопролиття.

За повідомленням ООН, у травні та червні 2021 року було вбито або поранено майже 2400 мирних жителів Афганістану, що є найбільшим показником за ці два місяці з моменту початку обліку у 2009 році.

Читайте також: