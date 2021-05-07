Блінкен назвав продуктивним свій візит в Україну

Блінкен підкреслив, що американська сторона «сповнена рішучості» перед агресією з боку Росії,

Держсекретар Сполучених Штатів Ентоні Блінкен назвав продуктивним свій візит до Києва, в рамках якого він провів переговори з президентом України Володимиром Зеленським. Про це глава Держдепу заявив на своїй сторінці в соціальній мережі Twitter.

«Продуктивно провів час в Києві з президентом Зеленським і з усіма, з ким я зустрівся», - написав Блінкен.

Він також підкреслив, що американська сторона «сповнена рішучості» перед агресією з боку Росії, і висловив підтримку українським реформам, спрямованим на забезпечення суверенного, демократичного і процвітаючого майбутнього України.

Productive time spent in Kyiv with President @ZelenskyyUa and all those with whom I met. The United States is resolute in the face of Russian aggression and in our support for the reform work needed to ensure a sovereign, democratic, and prosperous future for Ukraine. pic.twitter.com/RaHlRbynM9 — Secretary Antony Blinken (@SecBlinken) May 6, 2021

Нагадаємо, у Києві відбулася зустріч держсекретаря США Ентоні Блінкена з предстоятелем ПЦУ митрополитом Епіфанієм. Говорили про становлення ПЦУ, а також про окупацію Криму та Донбасу.

Блінкен прибув до Києва з офіційним візитом. 6 травня він провів зустрічі з представниками української влади, зокрема, президентом Володимиром Зеленським, народними депутатами, міністром закордонних справ Дмитром Кулебою, прем’єр-міністром Денисом Шмигалем, іншими офіційними особами і представниками українського громадянського суспільства.

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