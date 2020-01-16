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    Авіакатастрофа МАУ: в Ірані залишаються 10 українських фахівців

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    Місце катастрофи українського літака - Авіакатастрофа МАУ: в Ірані залишаються 10 українських фахівців
    Місце катастрофи українського літака
    Фото: alihashem_tv

    Всього було направлено 45 людей

    В Ірані досі залишаються 10 українських фахівців, які були направлені туди для розслідування причин авіакатастрофи.

    Про це повідомляє пресслужба Офіса президента України.

    Зазначється, що відповідну інформацію повідомив президент Володимир Зеленський в посольстві Канади в Україні під час вшанування пам'яті жертв авіакатастрофи.

    Він розповів, що в Іран було відправлено 45 українських фахівців для участі в розслідуванні причин авіакатастрофи.

    «Частина з них уже повернулася в Україну. Водночас 10 експертів залишаються в Тегерані й продовжують свою роботу», - йдеться в повідомленні.

    Раніше українські рятувальники, які перебували в Ірані у зв'язку з авіакатастрофою літака МАУ під Тегераном, повернулися додому.

    Нагадаємо, Зеленський заявив, що тіла українців, які загинули в авіакатастрофі в Ірані, планують доправити до Києва 19 січня. 

    Нагадаємо, 8 січня в Тегерані (Іран) розбився літак Boeing-737  авіакомпанії «Міжнародні авіалінії України», що мав виконати рейс до Києва. На борту перебувало 176 людей, серед них 11 українців – 9 членів екіпажу та двоє пасажирів. 

    Згодом Іран визнав, що помилково збив український літак.  Відповідальність за збиття літака взяв на себе Корпус вартових Ісламської революції.

    Іран авіакатастрофа МАУ Володимир Зеленський рятувальники розслідування президент
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