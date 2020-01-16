Авіакатастрофа МАУ: в Ірані залишаються 10 українських фахівців



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Місце катастрофи українського літака Фото: alihashem_tv

Всього було направлено 45 людей

В Ірані досі залишаються 10 українських фахівців, які були направлені туди для розслідування причин авіакатастрофи.

Про це повідомляє пресслужба Офіса президента України.

Зазначється, що відповідну інформацію повідомив президент Володимир Зеленський в посольстві Канади в Україні під час вшанування пам'яті жертв авіакатастрофи.

Він розповів, що в Іран було відправлено 45 українських фахівців для участі в розслідуванні причин авіакатастрофи.

«Частина з них уже повернулася в Україну. Водночас 10 експертів залишаються в Тегерані й продовжують свою роботу», - йдеться в повідомленні.

Раніше українські рятувальники, які перебували в Ірані у зв'язку з авіакатастрофою літака МАУ під Тегераном, повернулися додому.

Нагадаємо, Зеленський заявив, що тіла українців, які загинули в авіакатастрофі в Ірані, планують доправити до Києва 19 січня.

Нагадаємо, 8 січня в Тегерані (Іран) розбився літак Boeing-737 авіакомпанії «Міжнародні авіалінії України», що мав виконати рейс до Києва. На борту перебувало 176 людей, серед них 11 українців – 9 членів екіпажу та двоє пасажирів.

Згодом Іран визнав, що помилково збив український літак. Відповідальність за збиття літака взяв на себе Корпус вартових Ісламської революції.