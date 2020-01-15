Авіакатастрофа в Ірані: тіла загиблих українців 19 січня доставлять у Київ



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Володимир Зеленський 15 січня зустрівся з родичами українців, які загинули 8 січня в авіакатастрофі біля Тегерана

Зеленський наголосив, що цього тижня кожна родина загиблих українців отримає компенсації від держави у розмірі 200 тис. грн

Тіла українців, які загинули в авіакатастрофі в Ірані, планують доправити до Києва 19 січня. Про це повідомив Володимир Зеленський під час зустрічі з родичами загиблих, передає Офіс президента.

Глава держави проінформував, що поставив завдання повернути тіла загиблих в Україну якнайшвидше.

«Ми сподіваємося, що це має відбутися саме 19 січня. Можливо, буде плюс-мінус два дні. Але ми поставили таке завдання і перед нашими, і перед іранськими фахівцями», — зазначив президент.

Глава держави наголосив, що цього тижня кожна родина загиблих українців отримає компенсації від держави у розмірі 200 тис. грн. Крім того, Україна вимагатиме від Ірану виплат додаткових компенсацій.

Також президент пообіцяв надати необхідну допомогу, пов’язану з похованням загиблих.

Нагадаємо, 8 січня в Тегерані (Іран) розбився літак Boeing-737 авіакомпанії «Міжнародні авіалінії України», що мав виконати рейс до Києва. На борту перебувало 176 людей, серед них 11 українців – 9 членів екіпажу та двоє пасажирів.

Згодом Іран визнав, що помилково збив український літак. Відповідальність за збиття літака взяв на себе Корпус вартових Ісламської революції.