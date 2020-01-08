  1. Головна
  2. Фото
рус

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Фото

    Авіакатастрофа літака МАУ: фото з місця трагедії

    • Розсилка
    Авіакатастрофа літака МАУ: фото з місця трагедії

    За даними РНБО України, на борту літака МАУ рейсу PS752, що зазнав катастрофи в Ірані, були 11 українців - 9 членів екіпажу, а також 2 пасажири

    Літак МАУ Boeing 737 розбився поблизу іранської столиці незабаром після зльоту з аеропорту Імама Хомейні в Тегерані рано в середу.

    Всі, хто був на борту літака, загинули.

    1 з 15
    на весь екран згорнути
    Авіакатастрофа літака МАУ: фото з місця трагедії
    Авіакатастрофа літака МАУ: фото з місця трагедії
    Авіакатастрофа літака МАУ: фото з місця трагедії
    Авіакатастрофа літака МАУ: фото з місця трагедії
    Авіакатастрофа літака МАУ: фото з місця трагедії
    Авіакатастрофа літака МАУ: фото з місця трагедії
    Авіакатастрофа літака МАУ: фото з місця трагедії
    Авіакатастрофа літака МАУ: фото з місця трагедії
    Авіакатастрофа літака МАУ: фото з місця трагедії
    Авіакатастрофа літака МАУ: фото з місця трагедії
    Авіакатастрофа літака МАУ: фото з місця трагедії
    Авіакатастрофа літака МАУ: фото з місця трагедії
    Авіакатастрофа літака МАУ: фото з місця трагедії
    Авіакатастрофа літака МАУ: фото з місця трагедії

    За останніми даними РНБО України, на борту літака МАУ рейсу PS752, що зазнав катастрофи в Ірані, були 11 українців - 9 членів екіпажу, а також 2 пасажири.

    Попередній список загиблих українців оприлюднили ЗМІ. В авіакомпанії МАУ повідомили імена членів екіпажу з літака, який зазнав катастрофи в Ірані.

    Серед 176 загиблих у авіакатастрофі більшість були громадянами Ірану.  Державне інформаційне агентство ІРНА IRNA повідомляє, що 147 пасажирів були громадянами Ірану, решта - громадянами іших країн.

    За уточненими даними, на борту літака МАУ перебували 167 пасажирів і дев'ять членів екіпажу.

    Причиною катастрофи українського літака в Ірані стало загоряння двигуна. Про це заявив глава Центру зв'язку та інформації Міністерства автомобільних доріг і міського розвитку Ірану Касим Біхі.

    Іран авіакатастрофа МАУ
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Читайте також:
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ