Україна має вимагати від Ірану залучити вітчизняних фахівців до розслідування трагедії
Всім родичам загиблих - щирі співчуття і побажання дізнатися правду якнайшвидше
Жахлива історія з падінням Boeing 737-800, особливо зважаючи на паралельний ракетний обстріл Іраном військової бази в США та закриття американцями повітряного простору над Іраном і Іраком, виглядає підозріло.
Україна має вимагати від Ірану прийняти вітчизняних спеціалістів та залучити ІСАО до розслідування трагедії, бо в таких обставинах мало віриться в суто технічні причини. Якщо Іран не піде назустріч, тоді потрібно вжити найжорсткіших можливих дипломатичних заходів.
До речі, прихильний до Ірану катарський міністр, з яким були, якщо повірити ОП, налагоджені добрі зв‘язки, міг би стати посередником у випадку проблем з іранською владою.
Всім родичам загиблих - щирі співчуття і побажання дізнатися правду якнайшвидше.
Джерело: блог Володимира Ар'єва