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    Думки вголос

    Україна має вимагати від Ірану залучити вітчизняних фахівців до розслідування трагедії

    • Володимир Ар`єв

      Народний депутат

    • Розсилка
    Під час аварії літака в Ірані загинули дев'ятеро українців-членів екіпажу та двоє пасажирів - Україна має вимагати від Ірану залучити вітчизняних фахівців до розслідування трагедії
    Під час аварії літака в Ірані загинули дев'ятеро українців-членів екіпажу та двоє пасажирів

    Всім родичам загиблих - щирі співчуття і побажання дізнатися правду якнайшвидше

    Жахлива історія з падінням Boeing 737-800, особливо зважаючи на паралельний ракетний обстріл Іраном військової бази в США та закриття американцями повітряного простору над Іраном і Іраком, виглядає підозріло.

    Україна має вимагати від Ірану прийняти вітчизняних спеціалістів та залучити ІСАО до розслідування трагедії, бо в таких обставинах мало віриться в суто технічні причини. Якщо Іран не піде назустріч, тоді потрібно вжити найжорсткіших можливих дипломатичних заходів.

    До речі, прихильний до Ірану катарський міністр, з яким були, якщо повірити ОП, налагоджені добрі зв‘язки, міг би стати посередником у випадку проблем з іранською владою.

    Всім родичам загиблих - щирі співчуття і побажання дізнатися правду якнайшвидше.

    Читайте також: Катастрофа українського лайнера в Ірані. Усі деталі на цей момент (оновлюється)

    Джерело: блог Володимира Ар'єва

    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома»
    Іран авіакатастрофа МАУ розслідування
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