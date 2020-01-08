Україна має вимагати від Ірану залучити вітчизняних фахівців до розслідування трагедії

Під час аварії літака в Ірані загинули дев'ятеро українців-членів екіпажу та двоє пасажирів

Всім родичам загиблих - щирі співчуття і побажання дізнатися правду якнайшвидше

Жахлива історія з падінням Boeing 737-800, особливо зважаючи на паралельний ракетний обстріл Іраном військової бази в США та закриття американцями повітряного простору над Іраном і Іраком, виглядає підозріло.

Україна має вимагати від Ірану прийняти вітчизняних спеціалістів та залучити ІСАО до розслідування трагедії, бо в таких обставинах мало віриться в суто технічні причини. Якщо Іран не піде назустріч, тоді потрібно вжити найжорсткіших можливих дипломатичних заходів.

До речі, прихильний до Ірану катарський міністр, з яким були, якщо повірити ОП, налагоджені добрі зв‘язки, міг би стати посередником у випадку проблем з іранською владою.

Всім родичам загиблих - щирі співчуття і побажання дізнатися правду якнайшвидше. Читайте також: Катастрофа українського лайнера в Ірані. Усі деталі на цей момент (оновлюється)

Джерело: блог Володимира Ар'єва

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