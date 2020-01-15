З'явилося відео начебто падіння літака МАУ: у нього влучили дві ракети
На кадрах видно момент запуску ракети та спалах, коли, імовірно, ракета влучила в літакУ мережі з'явилося відео, на якому показано момент влучення іранської ракети в український літак у Тегерані.
Відео опублікував у себе в Twitter іранський журналіст Benham Gholipour.
На кадрах видно момент запуску ракети та спалах, коли, імовірно, ракета влучила в літак.
Відзначимо, що на відео видно, що дві ракети стріляли з інтервалом 30 секунд.
فیلمی جدید از شلیک به #هواپیمای_اوکراینی— Behnam Gholipour (@beehnam) 14 січня 2020 р.
شلیک دو موشک pic.twitter.com/4K7Nnw5Hsm
Член групи Bellingcat Джанкарло Фіорелла написав у своєму мікроблозі, що відеозапис поки перевіряється. За його словами, на записі стоїть дивна дата 2019.10.17. Вона може бути неправильною, тому важливо встановити і дату зйомки, і місце розташування знімав.
Він також додав, що до появи відео були повідомлення очевидців, які чули два вибухи або запуски ракет.
This CCTV footage allegedly shows *two* missile launched at #PS752. Prior to the surfacing of this footage there were reports that people in the area heard two explosions/launches.— Giancarlo Fiorella (@gianfiorella) 14 січня 2020 р.
Working to geolocate now. I'll post some likely spots in a sec. https://t.co/8G1xzmG2ZZ
Журналісти The New York Times заявили, що їх перевірка запису показує, що ракети були запущені з військового майданчика Ірану.
«Це відео заповнює прогалину і показує, що дві ракети потрапляють з інтервалом приблизно 23 секунди. Ймовірно, перша ракета відключила транспондер літака», – пишуть ЗМІ.
Нагадаємо, 8 січня в Тегерані (Іран) розбився літак Boeing-737 авіакомпанії «Міжнародні авіалінії України», що мав виконати рейс до Києва. Попередня причина падіння літака – аварія двигуна. Повідомлялося, що на борту перебувало 176 людей, серед них 11 українців – 9 членів екіпажу та двоє пасажирів.
Згодом Іран визнав, що помилково збив український літак. Відповідальність за збиття літака взяв на себе Корпус вартових Ісламської революції.