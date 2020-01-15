З'явилося відео начебто падіння літака МАУ: у нього влучили дві ракети



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8 січня в Тегерані (Іран) розбився літак Boeing-737 авіакомпанії «Міжнародні авіалінії України»

На кадрах видно момент запуску ракети та спалах, коли, імовірно, ракета влучила в літак

У мережі з'явилося відео, на якому показано момент влучення іранської ракети в український літак у Тегерані.

Відео опублікував у себе в Twitter іранський журналіст Benham Gholipour.

На кадрах видно момент запуску ракети та спалах, коли, імовірно, ракета влучила в літак.

Відзначимо, що на відео видно, що дві ракети стріляли з інтервалом 30 секунд.

فیلمی جدید از شلیک به #هواپیمای_اوکراینی

شلیک دو موشک pic.twitter.com/4K7Nnw5Hsm — Behnam Gholipour (@beehnam) 14 січня 2020 р.

Член групи Bellingcat Джанкарло Фіорелла написав у своєму мікроблозі, що відеозапис поки перевіряється. За його словами, на записі стоїть дивна дата 2019.10.17. Вона може бути неправильною, тому важливо встановити і дату зйомки, і місце розташування знімав.

Він також додав, що до появи відео були повідомлення очевидців, які чули два вибухи або запуски ракет.

This CCTV footage allegedly shows *two* missile launched at #PS752. Prior to the surfacing of this footage there were reports that people in the area heard two explosions/launches.



Working to geolocate now. I'll post some likely spots in a sec. https://t.co/8G1xzmG2ZZ — Giancarlo Fiorella (@gianfiorella) 14 січня 2020 р.

Журналісти The New York Times заявили, що їх перевірка запису показує, що ракети були запущені з військового майданчика Ірану.

«Це відео заповнює прогалину і показує, що дві ракети потрапляють з інтервалом приблизно 23 секунди. Ймовірно, перша ракета відключила транспондер літака», – пишуть ЗМІ.

До слова, в Ірані журналісти звільняються після катастрофи літака МАУ . Спочатку чиновники Ірану заявляли, що інформація про збиття лайнера є брехнею, однак потім визнали, що ракету в нього випустили сили протиповітряної оборони Ірану.

Нагадаємо, 8 січня в Тегерані (Іран) розбився літак Boeing-737 авіакомпанії «Міжнародні авіалінії України», що мав виконати рейс до Києва. Попередня причина падіння літака – аварія двигуна. Повідомлялося, що на борту перебувало 176 людей, серед них 11 українців – 9 членів екіпажу та двоє пасажирів.

Згодом Іран визнав, що помилково збив український літак. Відповідальність за збиття літака взяв на себе Корпус вартових Ісламської революції.