З'явилося відео начебто падіння літака МАУ: у нього влучили дві ракети

У мережі з'явилося відео, на якому показано момент влучення іранської ракети в український літак у Тегерані.

Відео опублікував у себе в Twitter іранський журналіст Benham Gholipour.

На кадрах видно момент запуску ракети та спалах, коли, імовірно, ракета влучила в літак.

Відзначимо, що на відео видно, що дві ракети стріляли з інтервалом 30 секунд.

Член групи Bellingcat Джанкарло Фіорелла написав у своєму мікроблозі, що відеозапис поки перевіряється. За його словами, на записі стоїть дивна дата 2019.10.17. Вона може бути неправильною, тому важливо встановити і дату зйомки, і місце розташування знімав.

Він також додав, що до появи відео були повідомлення очевидців, які чули два вибухи або запуски ракет.

This CCTV footage allegedly shows *two* missile launched at #PS752. Prior to the surfacing of this footage there were reports that people in the area heard two explosions/launches.



Working to geolocate now. I'll post some likely spots in a sec. https://t.co/8G1xzmG2ZZ