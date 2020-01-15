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    З'явилося відео начебто падіння літака МАУ: у нього влучили дві ракети

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    8 січня в Тегерані (Іран) розбився літак Boeing-737 авіакомпанії &laquo;Міжнародні авіалінії України&raquo; - З'явилося відео начебто падіння літака МАУ: у нього влучили дві ракети
    8 січня в Тегерані (Іран) розбився літак Boeing-737 авіакомпанії «Міжнародні авіалінії України»

    На кадрах видно момент запуску ракети та спалах, коли, імовірно, ракета влучила в літак

    У мережі з'явилося відео, на якому показано момент влучення іранської ракети в український літак у Тегерані.

    Відео опублікував у себе в Twitter іранський журналіст Benham Gholipour.

    На кадрах видно момент запуску ракети та спалах, коли, імовірно, ракета влучила в літак.

    Відзначимо, що на відео видно, що дві ракети стріляли з інтервалом 30 секунд.

    Член групи Bellingcat Джанкарло Фіорелла написав у своєму мікроблозі, що відеозапис поки перевіряється. За його словами, на записі стоїть дивна дата 2019.10.17. Вона може бути неправильною, тому важливо встановити і дату зйомки, і місце розташування знімав.

    Він також додав, що до появи відео були повідомлення очевидців, які чули два вибухи або запуски ракет.

    Журналісти The New York Times заявили, що їх перевірка запису показує, що ракети були запущені з військового майданчика Ірану.

    «Це відео заповнює прогалину і показує, що дві ракети потрапляють з інтервалом приблизно 23 секунди. Ймовірно, перша ракета відключила транспондер літака», – пишуть ЗМІ.

    До слова, в Ірані журналісти звільняються після катастрофи літака МАУ. Спочатку чиновники Ірану заявляли, що інформація про збиття лайнера є брехнею, однак потім визнали, що ракету в нього випустили сили протиповітряної оборони Ірану.
    Разом з тим секретар РНБО Данілов зізнався, що українська влада наказала посольству в Ірані заявити про поламку літака МАУ.

    Нагадаємо, 8 січня в Тегерані (Іран) розбився літак Boeing-737  авіакомпанії «Міжнародні авіалінії України», що мав виконати рейс до Києва. Попередня причина падіння літака – аварія двигуна. Повідомлялося, що на борту перебувало 176 людей, серед них 11 українців – 9 членів екіпажу та двоє пасажирів. 

    Згодом Іран визнав, що помилково збив український літак.  Відповідальність за збиття літака взяв на себе Корпус вартових Ісламської революції.

     Читайте також: Західна преса: Іран не міг збити український літак випадково
    Іран літак МАУ аварія Twitter журналіст ракета влада
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