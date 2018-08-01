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    Авіакатастрофа у Мексиці: поранення отримали 18 осіб

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    <span>У Мексиці розбився пасажирський літак зі 101 людиною на борту</span> - Авіакатастрофа у Мексиці: поранення отримали 18 осіб
    Фото: El Heraldo de México
    У Мексиці розбився пасажирський літак зі 101 людиною на борту

    У госпіталь Дуранго доставлені 18 постраждалих

    В результаті аварії літака компанії Aeromexico в мексиканському штаті Дуранго поранення отримали 18 осіб. Про це повідомили в Міністерстві охорони здоров'я штату.

    «У госпіталь Дуранго доставлені 18 постраждалих в результаті аварії літака поруч з міжнародним аеропортом імені Гуадалупе Вікторії», - йдеться в повідомленні в Twitter.

    Раніше ЗМІ повідомили, що літак розбився в мексиканському штаті Дуранго. За даними авіакомпанії Aeromexico, мова йде про літак Embraer-190 місткістю до 100 пасажирів.

    При цьому губернатор штату Дуранго Хосе Росас Аіспуро заявив, що під час аварії літака в Мексиці ніхто не загинув.

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