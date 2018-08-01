Авіакатастрофа у Мексиці: поранення отримали 18 осіб



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Фото: El Heraldo de México У Мексиці розбився пасажирський літак зі 101 людиною на борту

У госпіталь Дуранго доставлені 18 постраждалих

В результаті аварії літака компанії Aeromexico в мексиканському штаті Дуранго поранення отримали 18 осіб. Про це повідомили в Міністерстві охорони здоров'я штату.

«У госпіталь Дуранго доставлені 18 постраждалих в результаті аварії літака поруч з міжнародним аеропортом імені Гуадалупе Вікторії», - йдеться в повідомленні в Twitter.

Se trasladan al @DgoHospital450 18 lesionados a consecuencia del accidente de aviación ocurrido a cercanía del Aeropuerto Internacional Guadalupe Victoria. — Secretaría de Salud (@SSDurango) 31 липня 2018 р.

Раніше ЗМІ повідомили, що літак розбився в мексиканському штаті Дуранго. За даними авіакомпанії Aeromexico, мова йде про літак Embraer-190 місткістю до 100 пасажирів.

При цьому губернатор штату Дуранго Хосе Росас Аіспуро заявив, що під час аварії літака в Мексиці ніхто не загинув.