Flydubai планує запустити рейси у Львів, Харків і Дніпро

Топ-менеджер компанії розповів, чому в аеропорт Дніпра зайти дуже важко

Еміратська авіакомпанія flydubai розглядає варіант запуску рейсів в аеропорти Львова, Харкова, Дніпра та Запоріжжя. Про це в інтерв'ю Delo.ua розповів віце-президент компанії Джейхун Ефенді. «Запускаємо новий рейс з Кракова (Польща), дуже близько підійшли до Львова. Може, запустимо новий рейс і звідти. Але це відбудеться не раніше



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Віце-президент Flydubai Джейхун Ефенді

Топ-менеджер компанії розповів, чому в аеропорт Дніпра зайти дуже важко

Еміратська авіакомпанія flydubai розглядає варіант запуску рейсів в аеропорти Львова, Харкова, Дніпра та Запоріжжя.

Про це в інтерв'ю Delo.ua розповів віце-президент компанії Джейхун Ефенді.

«Запускаємо новий рейс з Кракова (Польща), дуже близько підійшли до Львова. Може, запустимо новий рейс і звідти. Але це відбудеться не раніше 2019 року», - повідомив він.

Що стосується інших українських регіональних аеропортів, то, як і раніше, в flydubai говорять про плани щодо Харкова і Дніпра.

«Ми б дуже хотіли почати літати з Харкова і Дніпра. Розглядаємо і Запоріжжя. Проте в Дніпро зайти дуже важко, хоча там аеропорт не завантажений. Як мені здається, Дніпро - це окрема країна в країні», - поскаржився Ефенді.

Зазначимо, що у 2016 році flydubai збільшила частоту рейсів з Києва та Одеси до Дубая