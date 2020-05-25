Австралію накрив потужний ураган, десятки тисяч будинків знеструмлено



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Приблизно 50 тисяч будинків залишилися без електрики

Ураган прилетів з Індійського океану

У західній частині Австралії вирує потужний шторм, дощ і вітер до 100 кілометрів на годину. Через негоду 50 тис. будинків залишаються без електрики.

Про це повідомляє The Guardian.

Як інформують, ураган прилетів з Індійського океану, де сформувався циклон разом із холодним фронтом. Стихійне лихо повалило дерева і розбило сотні будівель в австралійському регіоні. Без електропостачання залишилися приблизно 50 тисяч квартир.

За ніч у державні аварійні служби надійшло 360 звернень по медичну допомогу. Інформації про постраждалих на даний момент немає.

Нагадаємо, раніше в Автралії вирували лісові пожежі, унаслідок яких загинули від 400 млн до 1,25 млрд звірів.

Після цього вчені попередили, що масштабні лісові пожежі в Австралії можуть стати нормальним явищем у зв'язку з глобальним потеплінням.



