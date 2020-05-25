Австралію накрив потужний ураган, десятки тисяч будинків знеструмлено
Приблизно 50 тисяч будинків залишилися без електрики
Ураган прилетів з Індійського океану
У західній частині Австралії вирує потужний шторм, дощ і вітер до 100 кілометрів на годину. Через негоду 50 тис. будинків залишаються без електрики.
Про це повідомляє The Guardian.
Нагадаємо, раніше в Автралії вирували лісові пожежі, унаслідок яких загинули від 400 млн до 1,25 млрд звірів.
Після цього вчені попередили, що масштабні лісові пожежі в Австралії можуть стати нормальним явищем у зв'язку з глобальним потеплінням.