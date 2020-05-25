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    Австралію накрив потужний ураган, десятки тисяч будинків знеструмлено

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    <span>Приблизно 50 тисяч будинків залишилися без електрики</span> - Австралію накрив потужний ураган, десятки тисяч будинків знеструмлено
    Приблизно 50 тисяч будинків залишилися без електрики

    Ураган прилетів з Індійського океану

    У західній частині Австралії вирує потужний шторм, дощ і вітер до 100 кілометрів на годину. Через негоду 50 тис. будинків залишаються без електрики.

    Про це повідомляє The Guardian.

    Нагадаємо, раніше в Автралії вирували лісові пожежі, унаслідок яких загинули від 400 млн до 1,25 млрд звірів.

    Після цього вчені попередили, що масштабні лісові пожежі в Австралії можуть стати нормальним явищем у зв'язку з глобальним потеплінням.

    Австралія шторм ураган
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