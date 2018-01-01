Австрія не переглядатиме санкції проти Росії

Незважаючи на економічні втрати для Австрії, санкції будуть діяти

Австрія не має наміру ініціювати перегляд або ослаблення санкції Євросоюзу проти Росії, незважаючи на економічні втрати для себе. Про це, як передає Deutsche Welle, у Відні на спільній прес-конференції з президентом України Петром Порошенко повідомив австрійський президент Александер Ван дер Беллен. [READ_MORE] Зокрема, Ван дер Беллен



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Петро Порошенко і президент Австрії Александер Ван дер Беллен

Незважаючи на економічні втрати для Австрії, санкції будуть діяти

Австрія не має наміру ініціювати перегляд або ослаблення санкції Євросоюзу проти Росії, незважаючи на економічні втрати для себе. Про це, як передає Deutsche Welle, у Відні на спільній прес-конференції з президентом України Петром Порошенко повідомив австрійський президент Александер Ван дер Беллен.

Зокрема, Ван дер Беллен запевнив, що Відень не буде ініціювати перегляд або ослаблення політики санкцій Європейського Союзу проти Росії. За його словами, без зміни ситуації в Криму і на Донбасі немає потреби переглядати діючі санкції ЄС щодо РФ. Незважаючи на економічні втрати для Австрії, самі обмеження Євросоюзу проти Росії Ван дер Беллен назвав «необхідним заходом».

Австрійський президент також уточнив, що Відень не був ініціатором політики обмежувальних заходів ЄС проти РФ і не висувала ініціатив для їх скасування. Також він підкреслив важливість виконання мінських домовленостей в повному обсязі. За його словами, Відень прагне, щоб на Донбасі «як можна швидше» запанував мир. Під час зустрічі президенти двох країн обговорили економічні питання. Ван дер Беллен зазначив, що Австрія займає шосте місце в списку найбільший інвесторів в українську економіку, а австрійські компанії забезпечують роботою 30 тисяч працівників в Україні.

Як повідомляється на сайті президента Україн, Петр Порошенко впевнений, що одним із кроків для пожвавлення економічних зв'язків могло б стати майбутнє проведення австрійсько-українського бізнес-форуму під час запланованого на березень візиту Ван дер Беллена в Київ. Перспективи інвестицій в Україну Порошенко оцінив, як «привабливі», вказавши на істотне полегшення роботи для бізнесу з іноземним капіталом в країні за останній час.

На зустрічі з канцлером Австрії Себастіаном Курцом Порошенко пообіцяв, що австрійські компанії будуть запрошені для участі у конкурсі з управління українською газотранспортною системою. «Ми впевнені, що це буде прибутковий і ефективний економічний проект», - заявив Порошенко.

Також президент України Петро Порошенко домовився з президентом Австрії Александером Ван дер Белленом провести спільний українсько-австрійський бізнес-форум.