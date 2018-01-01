Курц: Австрія підтримує ідею введення миротворців на Донбасі

Австрійський федеральний уряд пообіцяв підтримувати ідею миротворчої місії на Донбасі

Австрія дотримується ідеї введення миротворчої місії на Донбас і готова брати участь у цьому проекті. Про це в четвер, 8 лютого, заявив федеральний канцлер Австрії Себастьян Курц на спільному брифінгу з президентом України Петром Порошенком, пише «Інтерфакс-Україна». «Австрійський федеральний уряд буде підтримувати цю ідею



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Канцлер Австрії Себастьян Курц

Австрійський федеральний уряд пообіцяв підтримувати ідею миротворчої місії на Донбасі

Австрія дотримується ідеї введення миротворчої місії на Донбас і готова брати участь у цьому проекті.

Про це в четвер, 8 лютого, заявив федеральний канцлер Австрії Себастьян Курц на спільному брифінгу з президентом України Петром Порошенком, пише «Інтерфакс-Україна».

«Австрійський федеральний уряд буде підтримувати цю ідею - миротворчої місії на Донбасі», - сказав Курц.

Однак, за його словами, до вирішення цього питання ще багато чого належить зробити. Канцлер також пообіцяв обговорити це питання, якщо Україна запропонує Австрії долучитися.

Своєю чергою Порошенко подякував Австрії за підтримку ідеї миротворчої місії на Донбасі під мандатом ООН.

Раніше про готовність відправити миротворців на Донбас заявила Білорусь.

Нагадаємо, цього тижня Москва вкотре відхилила американський проектмиротворчої місії на Донбасі.

Раніше спецпредставник США по Україні Курт Волкер заявив, що Росія вже не виключає можливість розгортання миротворчої місії ООН по всій території на Донбасі, включаючи російсько-український кордон.

Як відомо, Україна наполягає на розміщенні миротворців ООН в усій зоні збройного конфлікту на Донбасі та ділянці російсько-українського кордону завдовжки 420 км, а також наданні їм широких прав. Крім того, Київ категорично проти, щоб до складу миротворчої місії ООН входили росіяни.

Позиція Росії з питання контингенту ООН на Донбасі полягає у тому, що миротворці мають підтримувати місію ОБСЄ.