У Варшаві підтримали збереження санкцій проти Росії

Глава МЗС Польщі зазначив, що РФ не дотримується норм міжнародного права

Міністр закордонних справ Польщі Яцек Чапутовіч заявив, що необхідно зберегти санкції, введені Європейським союзом проти Росії. Як повідомляє «Радіо Польща», під час зустрічі з високим представником ЄС із питань закордонних справ Федерікою Могеріні, міністр зазначив, що РФ не дотримується норм міжнародного права. «Ми погодилися,



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Міністр закордонних справ Польщі Яцек Чапутовіч

Глава МЗС Польщі зазначив, що РФ не дотримується норм міжнародного права

Міністр закордонних справ Польщі Яцек Чапутовіч заявив, що необхідно зберегти санкції, введені Європейським союзом проти Росії.

Як повідомляє «Радіо Польща», під час зустрічі з високим представником ЄС із питань закордонних справ Федерікою Могеріні, міністр зазначив, що РФ не дотримується норм міжнародного права.

«Ми погодилися, що санкції проти Росії необхідні, поки Росія не дотримується міжнародного права», - заявив Чапутовіч.

Міністр також нагадав, що Федеріка Могеріні незабаром відвідає Україну.

Нагадаємо, 30 січня мінфін США опублікував список з 114 чиновників і 96 олігархів в рамках закону про антиросійські санкції.

Президент Росії Володимир Путін заявив, що Росія поки що утримається від кроків у відповідь на публікацію «кремлівської доповіді» США.

Після того Порошенко заявив, що Україна розраховує на відповідні рішення і з боку європейських партнерів.