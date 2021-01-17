Австрія продовжує дію жорсткого карантину

Поточний локдаун – вже третій, який оголошується в Австрії

Локдаун у країні триватиме до 7 лютого

З метою не допустити поширення нових штамів коронавірусу, уряд Австрії продовжив дію вже третього оголошеного в цій країні локдауну, який мав закінчитися 24 січня, ще на тиждень.

Агентство Associated Press зазначає, що, за словами канцлера країни Себастьяна Курца, за наступні сім днів необхідно домогтися зниження позначки захворюваності хоча б до 50 випадків на 100 тис. осіб: зараз цей показник становить 131.

«Наша мета – досягти цього показника... до 8 лютого, і зробити 8 лютого перші кроки щодо скасування обмежень», – цитує його слова AP.

Курц зазначив, що Австрія хоче уникнути ситуації зі швидким поширенням нових штамів Covid-19, яка спостерігається в Британії та Ірландії.

Канцлер зазначив, що в Австрії насамперед мають відкритися школи, музеї, магазини, які торгують товарами не першої необхідності, і такі заклади, як перукарні. Однак готелям і підприємствам громадського харчування доведеться чекати довше - відповідні рішення будуть ухвалені в середині лютого, додав Курц.

За даними статистичного сайту Worldometers, в Австрії виявлено понад 393,7 тис. випадків заражень, померли понад 7 тис. інфікованих. Одужали понад 369 тис хворих.

Як відомо, в Україні з 8 по 24 січня триває режим «карантину новорічних свят».

Раніше міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко повідомив, що не підтримає пропозицію про продовження посиленого карантину після 24 січня.