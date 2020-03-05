В Італії через коронавірус закривають усі школи й університети



Розсилка ВІДПРАВИТИ

За останні 24 години в Італії зареєстрували 28 нових смертей від коронавірусу

Всі навчальні заклади в Італії будуть закриті з 5 до 15 березня

Уряд Італії ухвалив рішення тимчасово закрити в країні всі школи та університети через спалах коронавірусу.

Про це повідомляє CNBC.

Зазначається, що рішення підтримав прем'єр-міністр Італії Джузеппе Конте. Пізніше міністр освіти Люсія Аззоліна заявила, що всі навчальні заклади будуть закриті з 5 до 15 березня.

Також міністр спорту Італії Вінченцо Спадафора заявив, що шість матчів 26-го туру чемпіонату Італії з футболу через коронавірус пройдуть без глядачів.

Як відомо, кількість померлих від ускладнень, викликаних коронавірусом Covid-19, в Італії збільшилася до 107 осіб.

За останні 24 години зареєстрували 28 нових смертей. Кількість заражених збільшилася до 2 706, включно з 443 новими випадками зараження.

За останніми даними, число інфікованих Covid-19 у всьому світі перевищило 92 000 осіб. Від ускладнень, викликаних новим типом вірусу, померли більше 3200 осіб.

До слова, у 23 депутатів парламенту Ірану підтвердили коронавірус.

Нагадаємо, 3 березня в Україні зафіксували перший випадок зараження коронавірусом Sars-CoV-2. Заражений чоловік, житель Чернівецької області, до 26 лютого подорожував зі своєю дружиною Італією.