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    В Італії через коронавірус закривають усі школи й університети

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    За&nbsp;останні 24 години в Італії зареєстрували 28 нових смертей від коронавірусу - В Італії через коронавірус закривають усі школи й університети
    За останні 24 години в Італії зареєстрували 28 нових смертей від коронавірусу

    Всі навчальні заклади в Італії будуть закриті з 5 до 15 березня

    Уряд Італії ухвалив рішення тимчасово закрити в країні всі школи та університети через спалах коронавірусу.

    Про це повідомляє CNBC.

    Зазначається, що рішення підтримав прем'єр-міністр Італії Джузеппе Конте. Пізніше міністр освіти Люсія Аззоліна заявила, що всі навчальні заклади будуть закриті з 5 до 15 березня.

    Також міністр спорту Італії Вінченцо Спадафора заявив, що шість матчів 26-го туру чемпіонату Італії з футболу через коронавірус пройдуть без глядачів.

    Як відомо, кількість померлих від ускладнень, викликаних коронавірусом Covid-19, в Італії збільшилася до 107 осіб.

    За останні 24 години зареєстрували 28 нових смертей. Кількість заражених збільшилася до 2 706, включно з 443 новими випадками зараження.

    За останніми даними, число інфікованих Covid-19 у всьому світі перевищило 92 000 осіб. Від ускладнень, викликаних новим типом вірусу, померли більше 3200 осіб.

    До слова, у 23 депутатів парламенту Ірану підтвердили коронавірус.

    Нагадаємо, 3 березня в Україні зафіксували перший випадок зараження коронавірусом Sars-CoV-2. Заражений чоловік, житель Чернівецької області, до 26 лютого подорожував зі своєю дружиною Італією.

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