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    В Англії офіційно заборонили використання пластикових соломинок

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    <p>Дозволено надавати або продавати трубочки, палички і мішалки з пластика для людей, яким вони необхідні через якісь захворювання</p> - В Англії офіційно заборонили використання пластикових соломинок

    Дозволено надавати або продавати трубочки, палички і мішалки з пластика для людей, яким вони необхідні через якісь захворювання

    Заклади громадського харчування і готельно-ресторанного бізнесу більше не мають права пропонувати клієнтам зазначені предмети з пластику

    Уряд Англії ввів заборону на використання пластикових соломинок для напоїв, паличок-мішалок, а також – ватних паличок для вух. Про це повідомляє ВВС.

    Спочатку планувалося ввести цю заборону в квітні, але через пандемію і затримку в поставках – реалізацію рішення перенесли на жовтень.

    Дозволено надавати або продавати трубочки, палички і мішалки з пластика для людей, яким вони необхідні через якісь захворювання.

    Міністр навколишнього середовища Британії Джордж Юстіс заявив, що уряд «твердо прагне вирішити» проблему одноразового пластику.

    «Заборона на соломинки, мішалки і палички – це всього лише наступний крок в нашій боротьбі з пластиковим забрудненням і наше зобов’язання захищати океан і навколишнє середовище для майбутніх поколінь», – сказав він.

    Раніше на території Британії щодня використовували близько 4,7 млрд соломинок, 316 млн пластикових мішалок і 1,8 млрд ватних паличок.

    Захисники навколишнього середовища вітали заборону, але закликали до подальших дій стосовно одноразових пластикових товарів.

    Нагадаємо, що Рада планує заборонити пластикові та оксорозкладні пакети.

    міністр уряд харчування
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