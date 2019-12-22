Австрійська авіакомпанія запровадила проїзні на рік
Austrian Airlines запровадила два типи проїзнихАвстрійська авіакомпанія Austrian Airlines запровадила річний авіаційний проїзний, який дозволить 10 раз літати з Відня і до Відня за фіксованою ціною.
Проїзні розраховані на жителів Відня, повідомляє Аvianews.
Austrian Airlines запровадила два типи проїзних: City Pass, який дозволяє здійснювати перельоти між Віднем і одним визначеним містом, і Europe Pass, який дозволяє літати з Відня в будь-яке з 60 міст.
Серед можливих напрямків перельотів в основному міста Європи, зокрема й Київ, Одеса, Дніпро і Львів, а також марокканський Марракеш і столиця Вірменії - Єреван.
Вартість проїзного City Pass починається від 449 євро (45 євро за переліт), Europe Pass — від 799 євро (80 євро за переліт).
Найнижча ціна діє, якщо пасажир бронює переліт не менш ніж за 60 днів до вильоту і за винятком періоду Різдвяних і Великодніх канікул.
Незалежно від типу проїзного, передбачено переліт за тарифом Economy Light тільки з ручною поклажею. Якщо пасажир забронював квиток у рахунок квоти за проїзним, змінити дату або повернути квиток не можна.