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    Австрійська авіакомпанія запровадила проїзні на рік

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    Austrian Airlines запровадила річний авіаційний проїзний - Австрійська авіакомпанія запровадила проїзні на рік
    Austrian Airlines запровадила річний авіаційний проїзний
    Фото: Julian Herzog/Wikimediacommons

    Austrian Airlines запровадила два типи проїзних

    Австрійська авіакомпанія Austrian Airlines запровадила річний авіаційний проїзний, який дозволить 10 раз літати з Відня і до Відня за фіксованою ціною.

    Проїзні розраховані на жителів Відня, повідомляє Аvianews.

    Austrian Airlines запровадила два типи проїзних: City Pass, який дозволяє здійснювати перельоти між Віднем і одним визначеним містом, і Europe Pass, який дозволяє літати з Відня в будь-яке з 60 міст.

    Серед можливих напрямків перельотів в основному міста Європи, зокрема й Київ, Одеса, Дніпро і Львів, а також марокканський Марракеш і столиця Вірменії - Єреван.

    Вартість проїзного City Pass починається від 449 євро (45 євро за переліт), Europe Pass — від 799 євро (80 євро за переліт).

    Найнижча ціна діє, якщо пасажир бронює переліт не менш ніж за 60 днів до вильоту і за винятком періоду Різдвяних і Великодніх канікул.

    Незалежно від типу проїзного, передбачено переліт за тарифом Economy Light тільки з ручною поклажею. Якщо пасажир забронював квиток у рахунок квоти за проїзним, змінити дату або повернути квиток не можна.

    Київ авіація Одеса Дніпро Львів Єреван авіаперевезення квиток
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