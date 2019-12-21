У Києві та області поліція закрила три десятки гральних закладів (фото, відео)



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Поліцією вилучено майже 500 одиниць грального обладнання Фото: Нацполіція

Незаконні гральні заклади діяли у різних районах столиці та області

Минулої доби правоохоронці у столиці провели заходи з протидії незаконній діяльності об’єктів грального бізнесу.

У результаті вжитих працівниками Управління департаменту стратегічних розслідувань Києва та співробітниками територіальних управлінь столичної поліції заходів було виявлено порушення у 20 об’єктах грального бізнесу. Незаконні заклади діяли у різних районах столиці. Про це повідомляє пресслужба столичної поліції.

Загалом вилучено 428 одиниць комп’ютерної техніки зі встановленим програмним забезпеченням симуляції азартних ігор, 32 ігрових автомати та 6 одиниць іншого грального обладнання. Крім того, були вилучені гральні столи, фішки та грошові кошти.

20 грудня на Київщині поліція зупинила незаконну діяльність 14 гральних закладів.

Загалом правоохоронці області вилучили більше 260 одиниць комп’ютерної техніки. Усе вилучене обладнання буде відправлено на проведення відповідних експертиз.

Як повідомляв «Главком», прем'єр-міністр Олексій Гончарук на позачерговому засіданні уряду в п'ятницю, 20 грудня, дав доручення Національній поліції сьогодні почати перевірку діяльності всіх операторів держлотерей на дотримання закону про заборону грального бізнесу, а Державній фіскальній службі - організувати перевірки їх ліцензій.

Нагадаємо, 20 грудня Кабмін виключив можливість грального бізнесу під виглядом лотерей.

Міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков на позачерговому засіданні Кабінету міністрів пообіцяв після ухвалення розпорядження про перевірку операторів держлотерей провести селекторну нараду і закрити гральний бізнес по всій країні.

Минулої доби поліцейські припинили діяльність майже 5300 гральних закладів по всій Україні.

Також нагадаємо, 19 грудня нардепи на засіданні Ради не підтримали легалізацію грального бізнесу, закон відправили на доопрацювання.