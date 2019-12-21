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    Ryanair запускає рейси зі Львова до Познані

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    Ryanair запускає рейси зі Львова до Познані

    Рейси виконуватимуться двічі на тиждень – щосереди та щонеділі

    Ірландський лоукостер Ryanair (Дублін) з 1 квітня 2020 року запускає рейси зі Львова до Познані (Польща).

    Про це повідомляється на сайті авіакомпанії.

    Згідно з інформацією в системі бронювання авіакомпанії, рейси виконуватимуться двічі на тиждень – щосереди та щонеділі.

    Вартість квитка - від 22 євро в один бік.

    Як повідомлялося, Ryanair з початком дії наприкінці березня 2020 року літнього розкладу польотів припинить виконувати рейси з Києва до Нюрнберга (Німеччина) і Скавсти (100 км на північний захід від Стокгольма, Швеція).

    Як повідомлялося, Ryanair запускає рейси з Херсона до Кракова.

    Нагадаємо, за 5 євро в Європу: Ryanair знизив ціни на квитки з України.

    Ryanair вийшов на український ринок в 2018 році. Перші місяці лоу-кост виконував рейси з київського аеропорту Бориспіль і Львова. У червні 2019 року авіакомпанія почала рейси з Харкова і Одеси.

    Польща Львів ринок ціни авіаперевезення Ryanair
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