Авто посла Канади в Україні застрягло в багнюці на Черкащині



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Фото: twitter.com/WaschukCanUA

Посол Канади в Україні Роман Ващук подякував жителю села Буда, який виштовхнув його автівку з трясовини

Посол Канади в Україні Роман Ващук застряг на автомобілі в грязюці в Черкаській області. Про це він написав у своєму мікроблозі Twitter.

«Черкаська область відома своїм багатим чорноземом. У поєднанні з глиною і сльотою від дощу це може стати проблемою для недосвідчених водіїв на ґрунтових дорогах (тобто для мене). Спасибі Руслану з села Буда, який виштовхнув і вивів нас з нашої трясовини», - написав посол.

Ващук опублікував світлину, зроблену під час поїздки, на якому зображена зупинка громадського транспорту з написом на ній «Де дорога?».

Посол зазначив, що це питання особливо гостре для Черкаської області.

Як повідомлялось раніше, на кладовище у Черкаській області сім'я прилетіла гелікоптером. У селі Гречківка Смілянського району Черкаської області в поминальну неділю, коли більшість жителів прийшли до могил своїх покійних родичів на сільському кладовищі, біля території кладовища приземлився вертоліт, повідомляють місцеві ЗМІ.

За словами очевидців, з вертольота вийшли двоє чоловіків, компанію їм склала жінка похилого віку.

Місцеві жителі активно поширюють фотографії вертольота в соціальних мережах.

За повідомленням автора однієї з публікацій:пілот вертольота повідомив, що замовником був не політик.