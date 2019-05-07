Авто посла Канади в Україні застрягло в багнюці на Черкащині
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Посол Канади в Україні Роман Ващук подякував жителю села Буда, який виштовхнув його автівку з трясовини
Посол Канади в Україні Роман Ващук застряг на автомобілі в грязюці в Черкаській області. Про це він написав у своєму мікроблозі Twitter.
«Черкаська область відома своїм багатим чорноземом. У поєднанні з глиною і сльотою від дощу це може стати проблемою для недосвідчених водіїв на ґрунтових дорогах (тобто для мене). Спасибі Руслану з села Буда, який виштовхнув і вивів нас з нашої трясовини», - написав посол.
Ващук опублікував світлину, зроблену під час поїздки, на якому зображена зупинка громадського транспорту з написом на ній «Де дорога?».
Посол зазначив, що це питання особливо гостре для Черкаської області.
Як повідомлялось раніше, на кладовище у Черкаській області сім'я прилетіла гелікоптером. У селі Гречківка Смілянського району Черкаської області в поминальну неділю, коли більшість жителів прийшли до могил своїх покійних родичів на сільському кладовищі, біля території кладовища приземлився вертоліт, повідомляють місцеві ЗМІ.
За словами очевидців, з вертольота вийшли двоє чоловіків, компанію їм склала жінка похилого віку.
Місцеві жителі активно поширюють фотографії вертольота в соціальних мережах.
За повідомленням автора однієї з публікацій:пілот вертольота повідомив, що замовником був не політик.