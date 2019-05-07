На кладовище у Черкаській області сім'я прилетіла гелікоптером
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Розсилка
Вертоліт сів біля сільського кладовища
У селі Гречківка Смілянського району Черкаської області в поминальну неділю, коли більшість жителів прийшли до могил своїх покійних родичів на сільському кладовищі, біля території кладовища приземлився вертоліт, повідомляють місцеві ЗМІ.
За словами очевидців, з вертольота вийшли двоє чоловіків, компанію їм склала жінка похилого віку.
Зараз місцеві жителі активно поширюють фотографії вертольота в соціальних мережах. За повідомленням автора однієї з публікацій: водій вертольота повідомив, що замовником був не політик.
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Нагадаємо, Українська православна церква закликає не використовувати у поминальні дні пластикові квіти.
Зазначимо, що у столиці для перевезення пасажирів під час проведення поминальних днів 5, 6, 7, 8 та 9 травня КП «Київпастранс» організовує додаткові спеціальні автобусні маршрути та збільшує кількість рухомого складу на маршрутах звичайного режиму руху, які забезпечують перевезення пасажирів до міських кладовищ.