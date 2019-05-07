У Держдепі пояснили, чому Йованович завершує свою роботу в Києві



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Йованович припиняє роботу посла США в Україні

У Держдепі назвали «плановою» ротацію посла Йованович

Посол США в Україні Марія Йованович справді завершує свою трирічну каденцію в Києві, як було заплановано раніше, і дата її від'їзду узгоджується з передачею президентської влади в Україні.

Про це йдеться у відповіді офіційного представника Державного департаменту США на журналістський запит «Укрінформу».

«Посол Йованович завершує свій трирічний дипломатичний термін у Києві у 2019 році, як і планувалося», - зазначили в зовнішньополітичному відомстві США.

Як уточнили в Держдепі, «підтверджена дата від'їзду» дипломата в травні узгоджується з процесом передачі президентської влади в Україні.

«Команда в Посольстві США в Києві, а також у Вашингтоні продовжує тісно співпрацювати з українським урядом та громадянським суспільством для зміцнення нашого партнерства», - наголосили в Державному департаменті США.

Нагадаємо, у понеділок українські ЗМІ поінформували про те, що посол США в Києві Марія Йованович завершує свою роботу в Києві і повертається 20 травня до США.

До слова, нещодавно генпрокурор визнав, що посол США Марі Йованович не передавала йому «список недоторканих» осіб, про що він заявляв раніше.

Раніше Луценко відмовився оприлюднити начебто переданий йому послом США список осіб, яких не потрібно переслідувати.

Нагадаємо, в середині минулого місяця генпрокурор Юрій Луценко в інтерв'ю американському каналу Hill TV повідомив, що посол США в Україні передала йому список осіб, яких ГПУ не повинна переслідувати.

«На жаль, на першій зустрічі посол США в Києві (Йованович) дала мені список людей, яких ми не повинні переслідувати, - сказав Луценко. - Моя відповідь на це - це неприпустимо. Ніхто в цій країні, ні наш президент, ні наш парламент, ні наш посол, не зупинять мене від кримінального переслідування за вчинення злочину».

У Держдепартаменті США повідомили, що заява Луценка – «відверта фальсифікація».