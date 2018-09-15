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    Новини

    Автобус із українцями потрапив у ДТП в Росії, є загиблі

    • Розсилка
    Автобус із українцями потрапив у ДТП в Росії, є загиблі
    Фото: ivbg.ru

    В результаті аварії загинув водій мікроавтобуса, 49-річний чоловік-пасажир і дві молоді жінки

    У Ленінградській області Росії в ніч на 15 вересня мікроавтобус Mercedes-Benz Sprinter, зареєстрований в Україні, зіткнувся з вантажівкою. Загинули чотири людини.

    Про це повідомляє місцеве російське видання з посиланням на прес-службу обласного управління Державної інспекції безпеки дорожнього руху Росії по Ленінградській області, мікроавтобус був зареєстрований в Закарпатській області.

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    В результаті аварії загинув водій мікроавтобуса, 49-річний чоловік-пасажир і дві молоді жінки. 20-річний хлопець отримав травми і перебуває в лікарні.

    10 січня 2018 року в результаті ДТП у Курській області (Росія) троє українців загинуло, ще шестеро дістали травми різного ступеня тяжкості.

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