Автомобіль із українцями потрапив у смертельну ДТП у Росії

В автомобілі було дев'ятеро громадян України

У результаті ДТП у Курській області (Росія) троє українців загинуло, ще шестеро дістали травми різного ступеня тяжкості. Про це повідомив офіційний представник департаменту консульської служби Міністерства закордонних справ України Василь Кирилич. [READ_MORE] «За інформацією посольства України в Російській Федерації, 10 січня в Курській



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Місце ДТП у Курській області

В автомобілі було дев'ятеро громадян України

У результаті ДТП у Курській області (Росія) троє українців загинуло, ще шестеро дістали травми різного ступеня тяжкості. Про це повідомив офіційний представник департаменту консульської служби Міністерства закордонних справ України Василь Кирилич.

«За інформацією посольства України в Російській Федерації, 10 січня в Курській області в ДТП потрапив автомобіль з українською реєстрацією, який прямував за маршрутом Дніпро - Санкт-Петербург... У результаті ДТП троє громадян загинуло, троє – дістали травм важкого ступеня і були госпіталізовані в місцеві лікувальні заклади, інші мають легкі травми», - розповів він агентству «Інтерфакс-Україна».

За його словами, загалом в автомобілі було дев'ятеро громадян України.

Дипломат також зазначив, що причини і обставини аварії будуть встановлені за результатами слідства.

Кирилич поінформував, що український консул підтримує зв'язок з лікувальними закладами, де перебувають травмовані українці, а також з місцевим відділенням поліції і Головним управлінням РФ із надзвичайних ситуацій в Курській області.