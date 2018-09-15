У Львові СБУ затримала слідчого, що вимагав хабар у винуватця ДТП



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Фото: СБУ У Львові СБУ затримала на хабарі старшого слідчого поліції

Правоохоронці затримали посадовця на робочому місці під час одержання хабара

Співробітники Служби безпеки України (СБУ) викрили на хабарі у 500 доларів старшого слідчого Головного управління Національної поліції у Львівській області.

Про це повідомляє прес-служба СБУ.

Майор поліції вимагав від місцевого жителя 500 доларів. За вказану суму зловмисник обіцяв не притягувати громадянина до кримінальної відповідальності за скоєння дорожньо-транспортної пригоди.

«Правоохоронці затримали посадовця на робочому місці під час одержання всієї суми неправомірної вигоди. Наразі вирішується питання щодо повідомлення затриманому про підозру в скоєнні злочину та обрання міри запобіжного заходу», - йдеться у повідомленні.

Наразі вирішується питання щодо повідомлення затриманому про підозру в скоєнні злочину та обрання міри запобіжного заходу. У рамках відкритого кримінального провадження за ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України тривають слідчі дії.

Операція із викриття протиправних дій поліцейського проводилась під процесуальним керівництвом прокуратури.

Нагадаємо, співробітники Служби безпеки України (СБУ) викрили на хабарі інспектора Кропивницької виправної колонії.