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    Азербайджан і Вірменія оголосили про масштабний обмін полоненими

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    Вірменія&nbsp;та Азербайджан за посередництва РФ&nbsp;підписали угоду щодо припинення війни в Нагірному Карабасі. - Азербайджан і Вірменія оголосили про масштабний обмін полоненими
    Вірменія та Азербайджан за посередництва РФ підписали угоду щодо припинення війни в Нагірному Карабасі.
    Фото: вільні джерела

    Крім того, деяких полонених азербайджанська сторона звільнила в односторонньому порядку

    Азербайджан і Вірменія почали обмін полоненими і заручниками за принципом «всіх на всіх». Про це повідомили в Держкомісії Азербайджану з питань полонених, зниклих без вісти і заручників.

    Зокрема 14 грудня до Азербайджану авіарейсом із Баку повернулися Шахбаз Гулієв і Дільгам Аскеров, які з липня 2014 року вважалися заручниками Вірменії.

    «Внаслідок переговорів за участю міжнародних організацій і російського миротворчого командування було досягнуто домовленості з вірменською стороною щодо обміну полоненими і заручниками за принципом «всіх на всіх» і 14 грудня почався цей процес», – ідеться у повідомленні.

    Після проведення відповідних карантинних заходів звільнені зможуть повернутися до своїх сімей.

    У Держкомісії також зазначили, що інформацію щодо вірменських полонених регулярно надавали Міжнародному комітету Червоного Хреста і російським миротворчим силам.

    Крім того, деяких полонених азербайджанська сторона звільнила в односторонньому порядку.

    У повідомленні уточнили, що під час перебування в Азербайджані вірменським в'язням надали необхідну медичну допомогу і гідне поводження, вони також могли підтримувати зв'язок зі своїми сім'ями.

    Нагадаємо, 9 листопада Вірменія та Азербайджан за посередництва РФ підписали угоду щодо припинення війни в Нагірному Карабасі з опівночі 10 листопада. Активні бойові дії в регіоні тривали з кінця вересня.

    10 грудня у Баку відбувся військовий парад на честь закінчення бойових дій у Нагірному Карабасі. На параді були присутні президенти Азербайджану й Туреччини Ільхам Алієв і Реджеп Таїп Ердоган, а також турецькі військові.

    Водночас 12 грудня президент Вірменії Армен Саркісян заявив про порушення азербайджанськими збройними силами перемир’я у Нагірному Карабасі. Азербайджан же заявив, що не порушував режим перемир’я. 

    Теги: Азербайджан Вірменія обмін полоненими
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