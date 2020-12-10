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    З Ердоганом і турецькими військовими. У Баку пройшов парад перемоги в Нагірному Карабасі (відео)

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    З Ердоганом і турецькими військовими. У Баку пройшов парад перемоги в Нагірному Карабасі (відео)
    Фото: korrespondent.az

    Також на параді представили військову техніку, а також трофейну техніку, яку захопили під час бойових дій

    У столиці Азербайджану Баку 10 грудня відбувся військовий парад на честь закінчення бойових дій у Нагірному Карабасі. Про це пише РБК-Україна з посиланням на трансляцію параду в Баку.

    На параді були присутні президенти Азербайджану й Туреччини Ільхам Алієв і Реджеп Таїп Ердоган.

    Парад пройшов на площі Азадліг (площа Свободи). У ньому взяли участь понад трьох тисяч військовослужбовців Азербайджану, а також 2 783 турецьких військових. Чисельність військовослужбовців Туреччини відповідала офіційним військовим втратам Азербайджану за час конфлікту в Нагірному Карабасі.

    Також на параді представили військову техніку, а також трофейну техніку, яку захопили під час бойових дій.

    Нагадаємо, наприкінці вересня між Вірменією й Азербайджаном поновилися бої за Нагірний Карабах. 9 листопада дві країни за посередництва РФ підписали угоду щодо припинення війни в Нагірному Карабасі з опівночі 10 листопада.

    Зокрема, у Нагірний Карабах вводяться російські миротворці, Вірменія повинна повернути Азербайджану території, які не входили до складу радянської Нагірно-Карабахської області і які вона захопила на початку 1990-х років.

    Вірменія вже завершила виведення своїх сил з усіх цих районів.

    Зазначимо, президент Азербайджану Ільхам Алієв пропонував Вірменії 5 млрд доларів за передачу Нагірного Карабаху. Про це свідчить злитий в мережу запис розмови лідерів Вірменії та Білорусі.

    Теги: Туреччина Азербайджан Вірменія парад Єреван Нагірний Карабах
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