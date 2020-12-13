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    У світі

    Загострення у Нагірному Карабасі: президент Вірменії вимагає скликати парламент

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    Президент Вірменії звернувся до Міністерства оборони і МЗС - Загострення у Нагірному Карабасі: президент Вірменії вимагає скликати парламент
    Президент Вірменії звернувся до Міністерства оборони і МЗС

    У ході засідання парламенту планується розглянути причини ситуації у Гадруцькомі районі

    Президент Вірменії Армен Саркісян вимагає скликати позачергове засідання парламенту. Він заявив про порушення азербайджанськими збройними силами перемир’я у Нагірному Карабасі.

    Про це повідомляє пресслужба президентського апарату.

    «12 грудня Збройні сили Азербайджану, порушивши оголошений 9 листопада режим припинення вогню, захопили село Хін-Тагер у Гадруцькому районі Арцаху і висунулися у бік села Хцаберд того ж району. Президент закликає терміново провести позачергове засідання парламенту», – зазначено в повідомленні.

    У ході засідання парламенту планується розглянути причини даної ситуації у Гадруцькомі районі та шляхи виходу з неї.

    Крім того, Саркісян звернувся до Міністерства оборони і МЗС. Він просить негайно довести до відома громадськості ситуацію в Арцаху, а також дії, вжиті вірменською стороною для захисту населених пунктів і ефективного дотримання перемир’я.

    12 грудня Міністерство оборони Росії підтвердило факт порушення перемир’я у Нагірному Карабасі, про який раніше заявляли в Вірменії. Інцидент стався 11 грудня близько 20:40 в районі Гадруту.

    Азербайджан же заявив, що не порушував режим перемир’я у Нагірному Карабасі.

    Нагадаємо, Азербайджан заявив про припинення «вірменської провокації» в Карабаху.

    10 грудня у Баку відбувся військовий парад на честь закінчення бойових дій у Нагірному Карабасі. На параді були присутні президенти Азербайджану й Туреччини Ільхам Алієв і Реджеп Таїп Ердоган, а також турецькі військові.

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    Теги: Азербайджан військові Вірменія президент парламент
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