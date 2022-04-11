«Азов» показав на відео, як нищить рашистів у Маріуполі

Українські військові знищили техніку та живу силу окупантів у Маріуполі

Окупанти намагалися заховати свою техніку між багатоповерховими будинками, але їм це не вдалося

Полк «Азов» показав на відео чергову вдалу бойову операцію проти російських окупантів у Маріуполі. Відеокадри оприлюднили у Telegram-каналі «Азов – Маріуполь».

На відео видно, як українські військові влучними пострілами знищили військову техніку окупантів. Її російські військові заховали у житлових кварталах між багатоповерхівками.

«Їх вдесятеро більше, у них літаки й кораблі, у них багато техніки. Та полк «Азов» продовжує нищити окупанта на вулицях українського Маріуполя», − підписали військові відео.

До слова, дещо раніше полк «Азов» показав на відео, як мститься рашистам за Маріуполь.

Спочатку українські бійці одним влучним пострілом знищили ворожу БМП з екіпажем. А згодом «азовці» ліквідували російську піхоту.Ті облаштували собі позиції поблизу одного із приватних будинків у Маріуполі.

Нагадаємо, раніше українські військові знищили зі «Стугни» гелікоптер рашистів.

Зауважимо, що «Стугна» − це протитанковий ракетний комплекс, який не призначений для ураження цілей у повітрі.