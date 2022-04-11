  1. Головна
  2. Новини
рус
    Новини

    «Азов» показав на відео, як нищить рашистів у Маріуполі

    Українські військові знищили техніку та живу силу окупантів у Маріуполі - «Азов» показав на відео, як нищить рашистів у Маріуполі
    Українські військові знищили техніку та живу силу окупантів у Маріуполі
    фото: Скріншот із відео

    Окупанти намагалися заховати свою техніку між багатоповерховими будинками, але їм це не вдалося

    Полк «Азов» показав на відео чергову вдалу бойову операцію проти російських окупантів у Маріуполі. Відеокадри оприлюднили у Telegram-каналі «Азов – Маріуполь».

    На відео видно, як українські військові влучними пострілами знищили військову техніку окупантів. Її російські військові заховали у житлових кварталах між багатоповерхівками.

    «Їх вдесятеро більше, у них літаки й кораблі, у них багато техніки. Та полк «Азов» продовжує нищити окупанта на вулицях українського Маріуполя», − підписали військові відео.

    До слова, дещо раніше полк «Азов» показав на відео, як мститься рашистам за Маріуполь.

    Спочатку українські бійці одним влучним пострілом знищили ворожу БМП з екіпажем. А згодом «азовці» ліквідували російську піхоту.Ті облаштували собі позиції поблизу одного із приватних будинків у Маріуполі.

    Нагадаємо, раніше українські військові знищили зі «Стугни» гелікоптер рашистів.

    Зауважимо, що «Стугна» − це протитанковий ракетний комплекс, який не призначений для ураження цілей у повітрі.

    Теги: Маріуполь росія війна Азов
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    «Азов» показав на відео, як нищить рашистів у Маріуполі