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    Українські військові знищили зі «Стугни» гелікоптер рашистів

    Українські військові знищили ворожий гелікоптер-розвідник&nbsp; - Українські військові знищили зі «Стугни» гелікоптер рашистів
    Українські військові знищили ворожий гелікоптер-розвідник 
    фото з відкритих джерел

    Зауважимо, що «Стугна» − це протитанковий ракетний комплекс, який не призначений для ураження цілей у повітрі

    Українські бійці 8 квітня з протитанкового ракетного комплексу знищили розвідувальний вертоліт росіян. Про це повідомив директор Міжнародного центру протидії російській пропаганді Юрій Кочевенко га сторінці у Facebook.

    «Щойно зі Стугни знищили рашиський Ка-52. Ті самі хлопці», − написав Кочевенко.

    Він уточнив, що йдеться про бійців 95-ї окремої десантно-штурмової бригади.

    Зауважимо, що ціллю українських бійців став Ка-52 "Алігатор". Це – російський розвідувально-ударний гелікоптер нового покоління. Він вражає броньовану та неброньовану техніку.

    photo_2022-04-08_12-12-18

    photo_2022-04-08_12-12-18

    Нагадаємо, дещо раніше Україна заявила про те, що збиватиме літаки Росії при спробі потрапити в Придністров'я.

    Українські сили ППО збиватимуть військові та військово-транспортні літаки зс РФ над територією України у випадку спроб перекинути їх до Тирасполя.

    Теги: ЗСУ війна вертоліт Україна
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    Українські військові знищили зі «Стугни» гелікоптер рашистів