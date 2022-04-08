Українські військові знищили зі «Стугни» гелікоптер рашистів

Зауважимо, що «Стугна» − це протитанковий ракетний комплекс, який не призначений для ураження цілей у повітрі

Українські бійці 8 квітня з протитанкового ракетного комплексу знищили розвідувальний вертоліт росіян. Про це повідомив директор Міжнародного центру протидії російській пропаганді Юрій Кочевенко га сторінці у Facebook.

«Щойно зі Стугни знищили рашиський Ка-52. Ті самі хлопці», − написав Кочевенко.

Він уточнив, що йдеться про бійців 95-ї окремої десантно-штурмової бригади.

Зауважимо, що ціллю українських бійців став Ка-52 "Алігатор". Це – російський розвідувально-ударний гелікоптер нового покоління. Він вражає броньовану та неброньовану техніку.

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Нагадаємо, дещо раніше Україна заявила про те, що збиватиме літаки Росії при спробі потрапити в Придністров'я.

Українські сили ППО збиватимуть військові та військово-транспортні літаки зс РФ над територією України у випадку спроб перекинути їх до Тирасполя.