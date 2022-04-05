40 днів пекла: «Азов» показав моторошне відео з Маріуполя

За добу у Маріуполі бійці полку «Азов» знищили два ворожі танки та багато ворожої піхоти

Бійці полку Нацгвардії «Азов», які обороняють Маріуполь, опублікували моторошне відео заблокованого росіянами міста.

«40 днів пекла в Маріуполі. Приазовська фортеця в полум'ї та попелі. Зруйнована, але не скорена», – йдеться в повідомленні.

За добу у Маріуполі бійці полку «Азов» знищили 2 ворожі танки, 1 МТЛБ з ЗУ та багато ворожої піхоти.

«Ви напевно спитаєте, як нам вдається перебуваючи 35 днів у повній блокаді, на 40-й день війни продовжувати боротьбу. Ми віримо в кожного з нас, ми віримо в Україну, ми надіємось на військово-політичне керівництво. І нехай після кадрів з Бучі, кадрів з Ірпеня, всього того, що вони зробили з Маріуполем, в кожного українця проснеться козацький характер», – зазначив заступник командира полку «Азов».

Нагадаємо, кадри із понівеченого росіянами передмістя Києва жахають, але ситуація у заблокованому путінськими орками Маріуполі набагато гірша. Про це заявив начальник штабу полку «Азов» Богдан Кротевич.

Напередодні примусово вивезений маріуполець розповів, як Росія приймає переселенців.

Раніше міська рада Маріуполя повідомила, що мешканців Лівобережного району міста захоплюють та депортують в Росію. Відомо, що загалом під незаконну депортацію потрапило близько 15 тисяч осіб. У депортованих відбирають документи, телефони та іноді особисті речі. Людей перевозять у віддалені депресивні регіони Росії та заявляють, що їм заборонено залишати область щонайменше два роки. Також насильно людей вивозять до Росії та з окупованих регіонів Донецької та Луганської областей.

Напередодні окупанти в Маріуполі вбили литовського режисера.

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