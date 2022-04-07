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    Події в Україні

    Бійці «Азов» знищили танки ворога в Маріуполі: яскраве відео

    Бійці «Азов» знищили танки ворога в Маріуполі: яскраве відео
    фото скріншот відео

    На відео видно щонайменше дві одиниці розгромленої техніки ворога

    Бійці полку «Азов» розбили танки російських окупантів на вулицях Маріуполя. Відповідне відео з’явилося на сторінці полку в Телеграмі.

    На відео видно щонайменше дві одиниці розгромленої техніки ворога.

    «Знищення ворожих танків бійцями полку «Азов»», – підписали відео військові.

    Нагадаємо, раніше бійці полку Нацгвардії «Азов», які обороняють Маріуполь, опублікували моторошне відео заблокованого росіянами міста.

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    Теги: Маріуполь росія окупанти війна Азов Україна окупація #stoprussia
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    Бійці «Азов» знищили танки ворога в Маріуполі: яскраве відео