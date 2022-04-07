Бійці «Азов» знищили танки ворога в Маріуполі: яскраве відео
фото скріншот відео
На відео видно щонайменше дві одиниці розгромленої техніки ворога
Бійці полку «Азов» розбили танки російських окупантів на вулицях Маріуполя. Відповідне відео з’явилося на сторінці полку в Телеграмі.
На відео видно щонайменше дві одиниці розгромленої техніки ворога.
«Знищення ворожих танків бійцями полку «Азов»», – підписали відео військові.
Нагадаємо, раніше бійці полку Нацгвардії «Азов», які обороняють Маріуполь, опублікували моторошне відео заблокованого росіянами міста.