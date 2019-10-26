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    Бабине літо завершується: прогноз погоди на 26 жовтня

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    Бабине літо завершується: прогноз погоди на 26 жовтня

    Погода в Україні в найближчі дні різко зміниться

    У суботу, 26 жовтня, по всій території України переважатиме сонячна погода.

    Про це свідчать дані Укргідрометцентру.

    Згідно з прогнозом синоптиків, бабине літо підходить до завершення. Сьогодні ще буде приємна погода.

    У суботу, на заході України, очікується похмура погода з проясненнями. Термометри показуватимуть вдень +16…+21 градусів, вночі +4…+8.

    На півночі країни без опадів. Температура повітря вдень +14…+18, а вночі +4…+9.

    На сході ясно з мінливою хмарністю, на термометрі можна буде побачити вдень +14…+17 градусів, вночі +3…+8 градусів.

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    Південь порадує теплою та сухою погодою з позначками +15…+19 градусів вдень, та +7…+12 градусів вночі.

    На півострові Крим похмуро, опадів не очікується. Температура повітря сягатиме +16…+18 градусів вдень, та +8…+10 градусів вночі.

    У Києві субота буде без опадів та похмуро. Температура повітря вдень +16…+18 градусів та +7…+9 вночі. 

    Крим прогноз погоди Укргідрометцентр повітря
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