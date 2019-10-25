Вінничанам розповіли, на яких вулицях небезпечно дихати повітрям



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Про стан атмосферного повітря у Вінниці

У життєдiяльностi людини повітря є одним з головних продуктів споживання і основною умовою існування. Тому, внаслідок забруднення довкілля шкідливими речовинами відпрацьованих газів двигунів внутрішнього згоряння, зоною екологічного лиха для населення стають цілі регіони.

Оцінюючи розміри шкоди викидів для здоров’я населення, слід відмітити, що хімічне забруднення атмосферного повітря знижує адаптаційні можливості організму та підвищує рівень захворюваності, насамперед - органів дихальної системи.

Фахівцями Вінницького міського управління Головного управління Держпродспоживслужби у Вінницькій області проводиться моніторинговий контроль стану атмосферного повітря на території міста.

Так, у вересні – жовтні поточного року Вінницькою регіональною державною лабораторією Держпродсподживслужби були проведені лабораторні токсикологічні та радіологічні дослідження атмосферного повітря на перехрестях та магістральних вулицях м. Вінниця по 45 маршрутним точкам.

На кожному маршрутному пості спостереження досліджено повітря в 5 точках на вміст хімічних інгредієнтів (аміаку, хлору, толуолу, бензолу, оксиду вуглецю) та на наявність радіонуклідів.

За результатами досліджень встановлені перевищення гранично допустимих концентрацій (ГДК) по оксиду вуглецю (СО) на 19 маршрутних точках спостереження, а саме:

вул. Хмельницьке шосе - вул. Максимовича (пішохідний перехід),

вул. Хмельницьке шосе, 96 (Міська клінічна лікарня №1, зупинка маршрутного таксі),

вул. Келецька - пр. Космонавтів (пішохідна частина тротуару та зупинка маршрутного таксі),

вул. Келецька - вул.600-річчя (пішохідний перехід та пішохідна частина тротуару),

вул. Келецька – вул. Д.Галицького (пішохідні переходи, пішохідна частина тротуару),

просп. Юності – вул. Келецька (пішохідні переходи, пішохідна частина тротуару та зупинка маршрутного таксі),

вул. Московська – вул. Д.Нечая (пішохідний перехід),

вул. Р.Скалецького – вул. К.Коріатовичів (пішохідна частина тротуару),

вул. Соборна – вул. Театральна (пішохідна частина тротуару),

вул. Пирогова – вул. Р.Скалецького (пішохідні переходи, пішохідна частина тротуару),

вул. Пирогова – вул. Блока (пішохідний перехід),

вул. Пирогова – вул. В.Стуса (зупинка маршрутного таксі),

вул. Пирогова – вул. Гоголя (пішохідний перехід та пішохідна частина тротуару),

вул. Замостянська – просп. Коцюбинського (пішохідні переходи, пішохідна частина тротуару та зупинка маршрутного таксі),

вул. Замостянська – вул. Брацлавська (зупинка маршрутного таксі),

вул. Привокзальна – вул. Брацлавська (пішохідні переходи),

вул. М.Шимка – вул. Немирівське шосе (пішохідні переходи, пішохідна частина тротуару та зупинка маршрутного таксі),

вул. Немирівське шосе – вул.Чехова (пішохідний перехід, пішохідна частина тротуару, зупинка маршрутного таксі),

вул. Ющенка – вул. Зодчих (пішохідний перехід та пішохідна частина тротуару).

Слід відмітити, що у 2018 році перевищення реєструвались по 13 маршрутних точках спостереження, а у 2019 році – по 19 точках спостереження, що свідчить про погіршення стану атмосферного повітря у місті.

З метою покращення стану атмосферного повітря на території міста, на адресу міського голови направлений лист з рекомендаціями щодо проведення заходів, спрямованих на збереження і відновлення природного стану атмосферного повітря та забезпечення екологічної безпеки, зокрема:

Продовжити роботи по своєчасному ремонту доріг та магістральних вулиць. Забезпечити миття магістральних вулиць у літній період. Заборонити рух вантажного транспорту по місту. Продовжити роботи по висаджуванню дерев вздовж доріг та створенню зелених зон. Продовжити вжиття заходів з недопущення спалювання сміття та опалого листя на території міста. Збільшити кількості маршрутів громадського електротранспорту, як більш екологічно чистого. Продовжити розвиток та використання велосипедного, електромобільного транспорту з подальшим обладнанням підзарядних автозаправочних пунктів.

Концентрації інших досліджених хімічних речовин в атмосферному повітрі (аміаку, хлору, толуолу, бензолу) та потужність поглиненої дози гамма-випромінювання на всіх маршрутних точках спостереження знаходились у межах допустимих величин!