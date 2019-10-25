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    Кліматологи оголосили про завершення бабиного літа в Києві

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    Кліматологи оголосили про завершення бабиного літа в Києві

    Цьогорічне бабине літо тривало 12 днів

    У четвер, 24 жовтня, середня добова температура повітря у Києві становила +10,5°С, а максимальна піднялась лише до +12,8°С. Це значить, що до Києва повернулась осінь, повідомляє Центральна геофізична обсерваторія імені Бориса Срезневського.

    За її даними, цьогорічне бабине літо тривало 12 днів, воно ознаменувалось чотирма температурними рекордами.

    Кліматологи обсерваторії визначили, що найкоротшим у XXI столітті бабине літо було у 2017 році, коли воно тривало лише 5 днів, а найдовшим торік – 14 днів.

    Як повідомлялося, 12 жовтня у Києві розпочалося бабине літо. Стовпчик термометра піднявся вище +23 градуси. Станом на 15 жовтня бабине літо в столиці встановило два температурні рекорди.

    Після полудня 15 жовтня було встановлено ще один температурний рекорд: стовпчик максимального термометра піднявся до +24,1, що на 0,4 градуса вище попереднього максимуму температури повітря, зафіксованого у 1885 році, тобто 134 роки тому.

    19 жовтня у Києві яскраве бабине літо ознаменувалось четвертим температурним рекордом.

    Аномальне тепло в середині жовтня спричинило цвітіння дерев у Києві, які зазвичай квітнуть навесні.

    У Києві субота-неділя, 26 і 27 жовтня,  будуть туманними, без дощу, з денною температурою повітря близько +15 градусів. Надалі у столиці почне холоднішатиНаступні вже можуть із морозами та навіть із мокрим снігом.

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