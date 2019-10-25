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    Ці вихідні у Києві стануть останніми теплими днями цієї осені

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    Вихідні у столиці будуть туманними - Ці вихідні у Києві стануть останніми теплими днями цієї осені
    Вихідні у столиці будуть туманними

    З понеділка у столиці почне холоднішати

    У вихідні, 26-27 жовтня, у Києві синоптична ситуація не зміниться.

    Про це повідомила синоптик Наталка Діденко на своїй сторінці у Facebook.

    «У Києві субота-неділя будуть туманними, без дощу, з денною температурою повітря близько +15 градусів», - вказала вона.

    За її прогнозом, надалі в столиці почне холоднішати: «Понеділок +12, вівторок +10, середа +8, а далі, до кінця тижня вночі вже з`являться справжні «мінуси».

    Діденко зазначила, що ці вихідні практично завершують тривалий період дуже теплої жовтневої погоди, наступні вже можуть із морозами та навіть із мокрим снігом.

    Як повідомлялося, 12 жовтня у Києві розпочалося бабине літо. Стовпчик термометра піднявся вище +23 градуси. Станом на 15 жовтня бабине літо в столиці встановило два температурні рекорди.

    Після полудня 15 жовтня було встановлено ще один температурний рекорд: стовпчик максимального термометра піднявся до +24,1, що на 0,4 градуса вище попереднього максимуму температури повітря, зафіксованого у 1885 році, тобто 134 роки тому.

    У суботу, 19 жовтня, у Києві яскраве бабине літо ознаменувалось четвертим температурним рекордом.

    Аномальне тепло в середині жовтня спричинило цвітіння дерев у Києві, які зазвичай квітнуть навесні.

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