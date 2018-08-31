Бадрак: Армія насичена старою відремонтованою технікою, а нової – всього 20%



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Військова техніка ЗСУ

На думку експерта, потрібно припинити гаяти час і почали будувати армію «в інший спосіб, не так, як це робиться зараз»

Директор Центру досліджень армії, конверсії та роззброєння Валентин Бадрак заявив в інтерв’ю «Главкому», що для Путіна існує військова можливість для захоплення України.

«Відбудеться це, скажімо, після виборів чи в якийсь інший момент, нас має турбувати менше, ніж те, що наші сили оборони не є повністю готовими до такого вторгнення. Це головне. Поки що немає ознак підготовки до повномасштабного вторгнення, є позиційна війна», - заявив він.

На думку експерта, проблема в тому, що ця позиційна війна з боку Росії може перерости в іншу війну, а з боку України не може.

«Тому тут є величезні проблеми. Щонайменше у нас є час до виборів. Тому потрібно припинити гаяти час і почали будувати армію в інший спосіб, не так, як це робиться зараз. Тобто слід готуватися не до позиційної війни, яка іде зараз, а до повномасштабної війни, до вторгнення, до того, щоби можна було оперативно надати відсіч ворогові. Україна не може все зробити миттєво, але ще у 2003 році Центр досліджень армії, конверсії та роззброєння робив заяви про те, що українське військо мало би переозброїтися. Ми тоді казали, що Україні потрібно протягом п’яти років витрачати на озброєння $500-700 млн. Ось ми маємо п’ятий рік війни і тільки цього року досягли того критерію, про який говорили ще у 2003-му. Виходить, що зараз ми лише дісталися до стартової точки», - вважає Бадрак.

За його словами, Україна ухвалила величезну кількість різних документів, але ніде не зафіксовано, що держава будує професійне військо і створює професійне ядро у ньому.

«У кадровому сенсі ми втратили 50-70 тисяч мотивованих, досвідчених військових, які могли би скласти ядро нової професійної армії (військові звільнилися з лав Збройних сил через недостатнє фінансування армії і відсутність соціальних гарантій). А замість того ми маємо збільшення кількості бригад, багато з яких мають величезний некомплект, до 40%. Це величезна проблема українського війська», - додав директор Центру досліджень армії, конверсії та роззброєння.

Бадрак впевнений: якщо можна було виправдати часткову мобілізацію, ідею призовів у 2014-му, то вже у 2016 році продовження мобілізації було очевидною помилкою військово-політичного керівництва.

«А висновків ніяких не було зроблено. Якщо би у 2014 році українська влада ухвалила доктрину про реальне переозброєння, кинула ресурси на це, то сьогодні військо було би на 60%-70% переозброєне. А так сьогодні воно насичене старою відремонтованою, модернізованою технікою, а нової всього 20%», - резюмував профільний експерт.