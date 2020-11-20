Багатії з охопленої коронавірурсом України вилетять спецрейсом на Мальдіви. Стали відомі деталі

Виліт з Києва заплановано на 26 грудня

Український туроператор запускає чартер на Мальдіви business class only.

Як повідомляє бізнесмен і мандрівник Максим Шахалов, попит на преміальні місця в новорічний період зараз дуже великий, і квитків на регулярні рейси в пікові дати з Києва вже практично немає.

Отже, до мандрівки готується Boeing 737-500 литовської чартерної авіакомпанії KlasJet з 56 кріслами бізнес-класу.

«Як ліжко сидіння не розкладаються, але виглядає все цілком добре. Літак немолодий, 27 років, але судячи з інфо, салон оновлений в минулому році», - розповів він про літак.

Виліт з Києва заплановано на 26 грудня, а виліт назад до української столиці – 5 січня.

Також в коментарі до допису про авіарейс читачі повідомляють про ціни на квитки. Так, за квиток на дорослого треба викласти 7500 у.о.

Час польоту 10,5 годин з проміжною посадкою для дозаправлення в Омані.

Мандрівникам обіцяють ВІП сервіси в аеропорту «Бориспіль», преміальне харчування й напої на борту.