Багатії з охопленої коронавірурсом України вилетять спецрейсом на Мальдіви. Стали відомі деталі
Виліт з Києва заплановано на 26 грудня
Український туроператор запускає чартер на Мальдіви business class only.
Як повідомляє бізнесмен і мандрівник Максим Шахалов, попит на преміальні місця в новорічний період зараз дуже великий, і квитків на регулярні рейси в пікові дати з Києва вже практично немає.
Отже, до мандрівки готується Boeing 737-500 литовської чартерної авіакомпанії KlasJet з 56 кріслами бізнес-класу.
«Як ліжко сидіння не розкладаються, але виглядає все цілком добре. Літак немолодий, 27 років, але судячи з інфо, салон оновлений в минулому році», - розповів він про літак.
Виліт з Києва заплановано на 26 грудня, а виліт назад до української столиці – 5 січня.
Також в коментарі до допису про авіарейс читачі повідомляють про ціни на квитки. Так, за квиток на дорослого треба викласти 7500 у.о.
Час польоту 10,5 годин з проміжною посадкою для дозаправлення в Омані.
Мандрівникам обіцяють ВІП сервіси в аеропорту «Бориспіль», преміальне харчування й напої на борту.